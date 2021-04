Fotballtrener Helge Aune scorer mest på aksjer

Avkastningen hans er mye høyere enn Harald Espedals «vennefond». Helge Aune hadde over 20 prosent avkastning på aksjene, mens Espedal hadde 14,5 prosent i 2020.

Helge Aune kan mer enn fotball – aksjeinvesteringene hans har kastet svært godt av seg de siste par årene. Vis mer byoutline Svein Hagen

Hausta Investor hadde ved årsskiftet investert i 24 ulike aksjer.

– Vi forsøker å finne de beste aksjene som over tid har generert verdier for eierne og der prisen er riktig. Vår jobb er å gjøre det litt tidligere enn resten av markedet, slik at vi får med oss verdistigningen, sier Aune.

Det klarte han og de to andre ansatte i Hausta Kapitalforvaltning altså svært godt i fjor. De ca. 25 aksjene ble så godt forvaltet at avkastningen på aksjene (inkludert kontantbeholdningen) ble over 20 prosent. Oslo Børs steg 4,5 prosent gjennom året.