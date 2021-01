BW Offshore-sjefen om dødsulykke: – Tragisk

Børsnoterte BW Offshore etterforsker en oljelekkasje som krevde to menneskeliv om bord på et produksjonsskip. Sjefen for rederiet kaller ulykken «uakseptabel».

ETTERFORSKER DØDSULYKKE: Administrerende direktør i BW Offshore, Marco Beenen, sier at forrige ukes dødsulykke på skipet «Espoir Ivoirien» utenfor Elfenbenskysten er under etterforskning. Vis mer byoutline BW Offshore

Torsdag 14. januar, rett før midnatt norsk tid, kom den dramatiske meldingen: To personer var bekreftet døde etter en ulykke på et av BW Offshores produksjonsskip, og produksjonen fra skipet var stengt ned som følge av ulykken.

BW Offshore-sjef Marco Beenen forklarer at tre personer jobbet i lastetankene på skipet da det oppsto en lekkasje av råolje.

– Det skaper selvfølgelig en farlig situasjon. Én person kom seg ut, men to av dem kom seg ikke ut tidsnok. Det er åpenbart veldig tragisk. Våre tanker går til de etterlatte familiene og til mannskapet om bord, sier Beenen til E24.

Beenen sier at ulykken nå etterforskes i samarbeid med kunden som leier skipet. Samtidig forbereder selskapet seg på å starte opp produksjonen igjen.

– Det er en pågående etterforskning, så vi vet ikke helt sikkert hva som skjedde. Men det har skjedd noe galt i rørsystemet til lastetankene. Som oftest handler det om en kombinasjon av teknisk og menneskelig svikt, sier han.

– Heldigvis var ulykkeshåndteringen veldig god og presis. Situasjonen kom raskt under kontroll og omgivelsene ble sikret. Men en slik ulykke er uakseptabel.

Begge døde fra Elfenbenskysten

Ulykkesskipet «Espoir Ivoirien» produserer normalt olje utenfor Elfenbenskysten. BW Offshore drifter skipet på vegne av den kanadiske kunden CNR International.

Beenen opplyser at begge de to døde var fra Elfenbenskysten, og at selskapene samarbeider med myndighetene i landet.

– Begge var fra Elfenbenskysten slik som majoriteten av mannskapet. De har vært kolleger i lang tid og vil virkelig bli savnet, sier Beenen.

– Hvordan påvirker ulykken mannskapet?

– Folk som jobber offshore er som en familie, så en slik ulykke påvirker åpenbart mannskapet. Vi har gitt dem tilbud om rådgivning og tid til å komme seg igjen. De som ønsker det, har fått forlate skipet, men majoriteten av mannskapet er fortsatt om bord. Ganske mange har bedt om å få bli igjen for å sikre at alt er trygt. Det varierer hva som er best for den enkelte.

Produksjonen stengt ned

Produksjonen fra Espoir Ivoirien ble stengt ned etter ulykken. Skipet har en daglig produksjonskapasitet på 45.000 fat og en lagringskapasitet på 1,1 millioner fat. CNR International har leid skipet frem til 2022 med en opsjon frem til 2036.

– Hvordan påvirker nedstengningen økonomien til BW Offshore?

– Vi er offisielt i en «shut down»-situasjon. Når vi ikke produserer, påvirker det omsetningen. Økonomisk er det ikke bra, men det økonomiske er ikke det viktigste nå, sier Beenen.

– Nå fokuserer vi på de omkomnes familier og på å komme oss etter hendelsen på riktig måte. Men jeg tror ikke de økonomiske konsekvensene vil bli veldig store.

Publisert: Publisert: 22. januar 2021 10:04