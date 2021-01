Gamestop-dramaet fortsetter: Aksjen skyter opp

Handelsplattformen Robinhood åpnet for begrenset handel fredag og aksjen skyter igjen fart. Samtidig opplyser det amerikanske finanstilsynet at de vil undersøke både handelsnekten og volatiliteten i aksjen.

Gamestop går nok en gang mot strømmen på Wall Street, og steg 114 prosent til 413,98 dollar per aksje i tidlig handel. Det var høyere enn sluttrekorden på onsdag til 347,51 dollar.

Etter nær en times handel ligger aksjen opp nær 60 prosent.

Det skjer etter at den amerikanske handelsplattformen Robinhood sent torsdag kveld norsk tid, varslet at de igjen ville åpne for «begrenset handel».

Det ble fullt kok i sosiale medier da Robinhood, som en av flere handelsplattformer, torsdag grep inn og begrenset kjøp av aksjen. Aksjen falt, og endte ned over 40 prosent på Wall Street.

Flere amerikanske politikere, i begge partier, kastet seg også inn i debatten.

– Dette er uakseptabelt, skrev kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter.

Myndighetene på banen

Fredag opplyser det amerikanske finanstilsynet, SEC, at de undersøker saken.

– Kommisjonen vil undersøke handlinger gjort av regulerte selskaper som kan ha vært uheldige for investorer, eller hindret investorer fra å handle utvalgte verdipapirer, skriver SEC i meldingen.

Man vil også undersøke den vanvittige volatiliteten i aksjen, skriver tilsynet i en melding.

Onsdag opplyste også Biden-administrasjonen at de «overvåker situasjonen».

«Shortere» med store tap

Bakgrunnen for dramaet er en innbitt kamp mellom hobbyinvestorer og spekulanter som vedder på kursras i aksjer.

Gamestop har et stort butikknettverk for salg av spill, og med fallende salg i fysiske butikker har selskapet slitt på børs.

Dette har ført til at mange store investorer har shortet aksjen, altså veddet på at aksjen skal falle.

I midten av januar gikk en rekke småinvestorer sammen i forumer på nettet, hovedsakelig på Reddit, for å hindre at store fond skulle tjene penger på selskapets undergang.

De kjøpte aksjen i hopetall slik at kursen steg. Den siste måneden er aksjen opp over 1.000 prosent.

Det har igjen ført til at shorterne har tapt flere titalls milliarder kroner på kampen bare i år.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Vis mer vg-expand-down

Robinhood henter 8,5 mrd.

Fredag melder handelsplattformen Robinhood at de henter 1 milliard dollar, tilsvarende 8,5 milliarder norske kroner for å kunne møte den økende etterspørselen i handelen av Gamestop-aksjen, skriver Wall Street Journal.

Selskapet henter penger for å kunne stille sikkerhet til såkalte «clearing-hus», eller oppgjørssentraler.

Årsaken til at det må hentes penger er at det tar tid fra når investorene booker seg inn i en posisjon i en aksje, til pengene faktisk er på konto. Meglerhus som Robinhood må derfor stille til sikkerhet for handelen.