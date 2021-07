Utenlandsgjennombrudd for Aker Solutions med milliardkontrakt

Selskapet meldte i forrige uke at de var i avsluttende forhandlinger. Nå er gassprosjektet bekreftet.

MILLIARDPROSJEKT: Jansz-lo-feltet er en del av det gigantiske Gorgon-prosjektet, som er et av verdens største gassprosjekter. Vis mer byoutline Chevron

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Nå som kontrakten på syv milliarder kroner er i boks, vil det bli det første gasskompresjonsanlegget som installeres utenlands. Det første anlegget står på Åsgard-feltet til Equinor i Norge.

Selskapet skal levere anlegg for gasskompresjon til Chevrons gigantfelt i Australia. Torsdag forrige uke bekreftet Chevron at de ville gå videre med sitt prosjekt Jansz-lo i Australia til over fire milliarder dollar.

Arbeidet vil starte umiddelbart med leveranse ventet i løpet av 2025.

– Globalt er dette det andre subsea gasskompresjonssystemet levert av Aker Solutions, og det demonstrerer vår pionerånd for å skape verdier for våre kunder. Vår verdensledende teknologi bedrer feltinnhenting samtidig som det tilbyr karbonutslippseffektiviteter sammenlignet med tradisjonelle kompresjonsalternativer, sier administrerende direktør Kjetel Digre.

Les også Aker Solutions nær gasskontrakt verdt syv mrd. kroner

Aker Solutions fikk i mars 2019 en såkalt FEED-kontrakt, som innebærer at selskapet skal gjøre en forhåndsstudie og innledende ingeniørarbeid for å vurdere muligheten for et anlegg for gasskompresjon på Jansz-Io-feltet utenfor kysten av Australia.

Aksjeoppgang og anbefaling

Kontrakten vil bookes som ordreinntak i andre kvartal 2021.

ABG Sundal Collier oppjusterer meglerhusets kursmål på Aker Solutions til 21 kroner aksjen, fra tidligere 17, og gjentar anbefaling om kjøp. Det kommer frem av analyse fra ABG. Dette begrunner de med en sterk ordrebok.

Aksjen har de siste tre månedene en oppgang på over 22 prosent.

Et av verdens største gassprosjekter

Jansz-Io-feltet til Chevron er en del av det gigantiske Gorgon-prosjektet, som er et av verdens største gassprosjekter, der gassen fraktes i rør til land. I landanlegget sendes deler av gassen videre i rørledninger til australske husholdninger, mens den andre delen gjøres om til flytende naturgass (LNG) for eksport.

Både gass- og oljefelt opplever at produksjonen faller over tid hvis man ikke gjør tiltak. En av måtene man kan gjøre det på er å bruke trykk, og det er her kompresjonsteknologien kommer inn.

Den kan nemlig opprettholde trykket etter hvert som det naturlige trykket i reservoaret avtar.

Tradisjonelt sett setter man kompressorer på plattformer over vann for å øke trykket i reservoarer, men Aker Solutions mener deres løsning med å plassere slike kompressorer på havbunnen nærmere brønnhodene både reduserer investeringskostnadene, driftskostnadene og øker effekten. På den måten får man økt utvinningsgraden.