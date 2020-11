Rapport: Norwegians kreditorer vil tape 64 milliarder på en konkurs

Kreditorene til Norwegian vil tape enorme summer dersom flyselskapet likvideres og flyene selges ut enkeltvis. Det er budskapet i en rapport som Norwegian la frem for en irsk dommer denne uken.

Det er best for kreditorene at Norwegian får fly videre i nedskalert versjon, ifølge en rapport lagt frem for retten i Dublin. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Publisert: Publisert: 21. november 2020 14:51

Ifølge en rapport som det internasjonale revisjonsselskapet Deloitte har laget på oppdrag fra Norwegian, så blir det en finansiell katastrofe for kreditorene om flyselskapet nå slås konkurs.

Etter at Norwegians fly da er solgt, så vil tapet til kreditorene beløpe seg til 5,98 milliarder euro ifølge rapporten. Det tilsvarer nær 64 milliarder kroner.

Det er den irske avisen Irish Times som har fått tak rapporten som onsdag denne uken ble lagt frem for dommeren Michael Quinn i Dublin.

Les på E24+ Norwegians irske konkurs er det beste som kan skje flyselskapet

Mer verdt i drift

Rapporten overbeviste åpenbart dommeren om at Norwegian fortsatt er mer verdt som et flyselskap i drift (et going concern). Dette da fremfor nå å bli likvidert og solgt ut stykkevis og delt.

Det er konklusjonen til Deloitte, selv om Norwegians irske datterselskaper nå er i en situasjon der de ikke lenger klarer å betale avtalte renter og avdrag til sine kreditorer.

Ifølge Irish Times heter det videre i Deloittes rapport at Norwegian vil gå tom for cash innen mars 2021.

Les også Nå har Norwegian maksimalt 150 dager på seg for å overleve

Dommeren Michael Quinn fikk fremlagt en Deloitte-rapport som varslet om grusomme tap for kreditorene ved en likvidering av Norwegian. Vis mer byoutline Collins Court

Midlertidig beskyttelse først

Den irske dommeren ga derfor fem av Norwegians irske døtre såkalt midlertidig konkursbeskyttelse frem til 7. desember. Innen da må kreditorer som eventuelt er uenige, komme med innsigelser.

Hvis selskapet da får en mer varig beskyttelse, har Norwegian og en utnevnt forvalter (en såkalt examiner) 70 dager på seg til å presentere en plan for å overleve. Dersom dommeren liker planen, kan Norwegian få ytterligere 80 dager til på seg.

Planen finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram har skal inkludere både å kvitte seg med mange fly og få kreditorene til å gi enda flere betalingsutsettelser. Vis mer byoutline TERJE BENDIKSBY

Les også Disse to irske herrene avgjør Norwegians skjebne

Må presentere flere planer

Ifølge rapporten til Deloitte skal det være gode muligheter for Norwegian å klare å fly videre i en nedskalert versjon. Men før det må Norwegian forhandle med sine kreditorer.

Det blir forhandlinger om tilbakelevering av leasede fly, om salg av fly, om å slippe å ta imot bestilte fly og om utsettelser av nedbetaling av lån.

Og ikke minst: Norwegian og deres examiner Kieran Wallace fra KPMG må kunne presentere en troverdig plan for å få inn ny egenkapital fra risikovillige investorer.

Den irske revisoren Kieran Wallace blir sentral i Norwegians plan for å overleve de neste månedene. Vis mer byoutline KPMG

Totalt 67 mrd. kr i gjeld

Norwegian hadde ved utgangen av 3. kvartal totalt 67 milliarder kroner i gjeld. Den vokser stadig. Norwegians samlede eiendeler var da bokført til 78 milliarder kroner.

Det er derfor ikke stort Deloittes irske revisor tror man kan få solgt flyene for, når man legger til grunn et tap for kreditorene på hele 64 milliarder kroner.

Det aller meste av gjelden ligger på de irske datterselskapene. Datterselskapet Arctic Aviation Asset, og dette selskapets døtre igjen, eier og leaser totalt 140 fly.

Gjelden var ifølge Deloittes rapport på 47 milliarder kroner. Dette inkluderer 19 milliarder kroner i gjeldsforpliktelser for fly under bestilling fra Airbus og Boeing.

Her kan du lese mer om Turbulensen i Norwegian