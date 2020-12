Reuters: Aker Solutions undersøkes av malaysisk antikorrupsjonsbyrå

Anklages for å ha kommet med feil opplysninger rundt myndighetskrav. Selskapet avviser å ha gjort noe galt.

Martin Hagh Høgseth

Asgeir Aga Nilsen

Malaysias antikorrupsjonsbyrå har startet undersøker av oljeserviceselskapet Aker Solutions etter det inngikk en avtale med det statseide energiselskapet Petronas.

Det opplyser tre kilder med kjennskap til saken overfor Reuters. Verken antikorrupsjonsbyrået eller Petronas har kommentert opplysningene til nyhetsbyrået.

Antikorrupsjonsbyrået undersøker om at Aker Solutions skal ha kommet med falske opplysninger om eierskapet i en av sine malaysiske avdelinger for å vinne kontrakter fra Petronas, ifølge kildene.

Ifølge Reuters har Malaysia et system for kvotering, hvor en stor del av kontrakter fra statstilknyttede selskaper er reservert for etniske malayer og urfolk.

Selskapet mener de ikke har gjort noe galt

Aker Solutions skriver i en uttalelse til E24 at de ikke mener de har gjort noe galt, og at selskapets datterselskaper i Malaysia ut fra hva de kjenner til har møtt alle kravene som kreves.

Selskapets aksje faller 4,76 prosent på Oslo Børs tirsdag formiddag. Fallet har tiltatt etter at nyheten ble kjent.

«Dokumentasjon og informasjon om selskapets oppbygning, inkludert etniske kvotekrav, har blitt gitt i alle konkratsfornyelsesprosesser for å verifisere at selskapene møter kravene for Petronas kontrakter», skriver Aker Solutions i uttalelsen.

Selskapet forklarer at kontraktene ble fornyet i 2017 etter oppklarende møter med myndighetene, og at den siste kontraktsfornyelsen ble gjort på forsommeren i år.

Fikk tilgang til kontorene

«Aker Solutions er alltid forpliktet til å samarbeide med lokale myndigheter i landene vi opererer. Dette inkluderer å besvare spørsmål fra myndighetene, så vel som at selskapet søker råd, eller gir bidrag til myndighetene i saker hvor selskapet har relevant informasjon eller interesser», skriver selskapet.

I Malaysia kommuniserer selskapet med flere myndighetsorganer, inkludert antikorrupsjonsbyrået (MACC).

«Informasjon som har blitt gitt til MACC inkluderer informasjon om selskapets organisasjon og oppbygning, og de har også blitt gitt tilgang til Aker Solutions kontorer i Kuala Lumpur», skriver selskapet.

Ifølge Reuters var MACC i kontakt med norske myndigheter i juni for assistanse og vitneavhør i Norge, men dette skal ha vært umulig å gjennomføre på bakgrunn av coronasituasjonen.