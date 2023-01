Parkerer fly i Tsjekkia for å spare penger

Flyr har fraktet ett av sine Boeing 737–800 til Ostrava i Tsjekkia i påvente av vedlikehold.

To av Flyrs Boeing-fly som står parkert ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Mens timeglasset er i ferd med å renne ut for lavprisutfordreren Flyr, jobbes det frenetisk i kulissene for å sikre videre finansiering av flyselskapet.

Samtidig fortsetter jobben med å kutte kostnader der man kan. Mandag ettermiddag ble ett av selskapets Boeing 737–800 sendt sørover mot Tsjekkia for parkering.

– Flyet skal til vedlikehold i mars, og vi har valgt å flytte det til Tsjekkia der vi har mulighet til å parkere gratis, som det ikke er ved Oslo Lufthavn. Det er noe kostnadsbesparende, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Flyr til E24.

Flyet, som i det siste har fraktet passasjerer mellom Oslo og Bergen, står nå parkert ved flyplassen i Ostrava, Tsjekkia.

Flyr-sjef Brede Huser (t.v.) og Flyrs direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon, Lasse Sandaker-Nielsen.

Avviser spekulasjoner

Flygingen har ikke gått upåaktet hen blant medlemmene i Flyrs investorgruppe på Facebook.

Der blir det spekulert i at flyet er tilbakelevert til leasingselskapet som eier Boeing-maskinen.

Dette avvises av Flyr.

– Vi har ikke tilbakelevert noen fly, sier Sandaker-Nielsen.

Han legger til at flyselskapets fly leies (leases) på normale vilkår, og at avtalene løper som normalt.

Brenner kontanter

Flyr valgte å permittere rundt halvparten av de ansatte, omkring 100 personer, samt satt halve flåten, seks fly, på bakken i forkant av vintersesongen, normalt er en tid der luftfarten taper penger.

Med et stort kontantforbruk og en utestående CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april, har Flyr vært avhengig av flere reisende, høyere priser og en god sommer for å lykkes.

Flyr varslet i forrige uke om to charteravtaler på i alt 120 millioner kroner, der den ene, på 90 millioner kroner, er en intensjonsavtale som er betinget av videre finansiering av flyselskapet.

Må finne alternativer

Mandag varslet flyselskapet at det ikke var tilstrekkelig interesse for å stille garantier som skulle sikre en tegningsrettsemisjon på 330 millioner kroner. Det var heller ikke tilstrekkelig interesse for en rettet emisjon mot utvalgte aksjonærer og interessenter.

– Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sa Flyr-styreleder Erik Braathen i meldingen mandag.

Mandagens flyginger gikk som normalt.

Det er ventet at flyselskapet vil komme med en oppdatering i løpet av dagen, tirsdag.

– Vi kommer med en oppdatering så snart vi har noe nytt å melde og er lei oss for at det skaper usikkerhet hos våre gjester. Hvis flyginger innstilles, vil gjestene får direkte beskjed fra oss, sier Sandaker-Nielsen til E24.

