Hydro innfrir forventningene i andre kvartal

Aluminiumsprodusenten legger fredag frem tall for årets andre kvartal og innfridde analytikernes forventninger.

LEGGER FREM TALL: Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim legger frem tall for andre kvartal.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Hydro leverer et justert brutto driftsresultat på 7,1 milliarder kroner for første kvartal, fra 11,6 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet et justert ebitda på 6,97 milliarder kroner, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg. Samtidig var det tallet ventet å ende på 4,7 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

Dette justerte tallet er aluminiumsprodusentens foretrukne nøkkeltall i kvartalsrapporten. Selskapet justerer bort støy og engangseffekter fra dette tallet for å gi et bilde av den underliggende utviklingen i selskapet.

– Resultatene reflekterer et svakere marked, men også effekten av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen. Disse forbedringstiltakene er avgjørende for å sikre en robust virksomhet og styrke selskapets verdiskaping når markedet faller, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Dette er noen av nøkkeltallene i Hydros kvartalsrapport:

Omsetningen ble på 53,6 milliarder kroner i andre kvartal. Det er ned fra 64,7 milliarder kroner samme periode foregående år.

Resultat før skatt ble på 6,7 milliarder kroner i kvartalet, ned fra 14,1 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Hydros resultat etter skatt og minoriteter ble på 5 milliarder kroner i andre kvartal, ned fra 11,1 milliarder kroner ett år tidligere.

«Hydro er i rute for å nå målet i forbedringsprogrammet på 8,4 milliarder kroner for året som helhet», skriver selskapet i rapporten og legger til at det gjør framskritt mot å oppnå samlede forbedringer og kommersielle mål på 14 milliarder kroner innen 2027.

Norsk Hydro er notert på Oslo Børs, hvor aksjen er ned rundt 13 prosent hittil i år.

Satser på grønnere aluminium

Hydro melder i rapporten at de ser økt fokus på bærekraft og utslipp i produksjonen i tiden fremover.

- Kundene våre er i økende grad opptatt av mer enn prisen og kvaliteten på aluminiumproduktene, blant annet hvor og hvordan de er produsert, uttaler de i rapporten.

I kvartalet produserte Hydro verdens første parti med resirkulert aluminium basert på grønt hydrogen som energikilde ved Hydros ekstruderingsanlegg i Navarra i Spania.