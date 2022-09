Kraftig nedgang på Oslo Børs - tynget av oljekjempene

Oslo Børs endte med sin verste dag siden januar, da flere tungvektere dro Hovedindeksen kraftig ned.

NED: Etter mandagens børsoppgang, endte Børsen med kraftig nedgang tirsdag.

Etter en svak start på dagen, tiltok nedgangen på Oslo Børs gjennom tirsdagen. Fra to-tiden og utover pekte børsen ned over to prosent .

Hovedindeksen endte til slutt med en nedgang på 3,27 prosent.

Dermed rundet Børsen av sin verste dag siden 24. januar.

Fallet ble drevet av oljegiganten Equinor som falt kraftig gjennom dagen, og var på det meste ned sju prosent kort tid for stengetid. Aksjen endte handelsdagen med en nedgang på 6,65 prosent. Det er den tyngste dagen for oljegiganten siden våren 2020.

Samtidig falt Aker BP 5,57 prosent, mens Vår Energi endte ned 6,72 prosent.

Utviklingen kom samtidig som gassprisen falt markant, etter en kraftig oppgang mandag i kjølvannet av Russlands beslutning om å stenge Nord Stream 1.

Samtidig ryktes det at EU jobber for å innføre et pristak på gass i unionen. Dette skal etter alt og dømme forhandles om under EUs energiministermøte fredag.

Opec+-landene besluttet mandag å kutte oljeproduksjonen med 100.000 fat fra oktober av. Oljeprisen falt noe mandag, gjennom natten og gjennom formiddagen.

Et fat nordsjøolje handles i skrivende stund for 92,6 dollar, en nedgang på 2,6 prosent siden midnatt.

Ser man bort fra olje-aksjene var Frontline og Rec Silicon blant selskapene på omsetningstoppen, og endte henholdsvis med oppgang på 6,06 prosent og nedgang på 3,98 prosent.

Fraktet to millioner passasjerer

En time før børsåpning kom det ferske trafikktall fra Norwegian.

Flyselskapet fraktet rett under to millioner passasjerer i august, 200.000 færre enn i juli.

Juli var preget av pilotstreiken i SAS, og kan ha bidratt til å fylle Norwegian-flyene.

– Nå er vi spesielt glade for at billettbestillingene utover høsten ser gode ut og at de forretningsreisende vender tilbake, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Norwegian-aksjen endte til slutt med en nedgang på 3,98 prosent.

Riggselskap hoppet

Riggselskapet Shelf Drilling steg 9,26 prosent på Oslo Børs tirsdag.

Oppgangen kom etter at meglerhuset Fearnley Securities gjenopptar dekningen av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål 43 kroner, ifølge Infront TDN Direkt.

Shelf Drilling-aksjen lå ved børsens stengetid på en kurs til 18,64 kroner.

Meglerhuset mener at høyere rater siden nyttår har bidratt til å øke årlig brutto driftsresultat for selskapets premium oppjekkbare rigger med 20 millioner dollar.

«Hva er ikke å like? Vi merker Shelf Drilling som et klart kjøp», heter det i oppdateringen, ifølge Infront TDN Direkt.

Riggsektoren har over flere år vært tynget på grunn av oljeprisfall, som forverret seg da coronakrisen brøt ut. Siden har oljeprisen steget kraftig, og flere aktører og analytikere øyner bedre tider fremover.

Shelf Drilling har en markedsverdi på 3,3 milliarder kroner.

Fortum får statlig finansiering

Det finske energiselskapet Fortum har fått 2,35 milliarder euro (23,3 milliarder kroner) i brofinansiering fra den finske staten, ifølge en melding.

Pengene skal sikre selskapet finansiering av den sikkerheten selskapet må stille for sin handel i kraftmarkedet, som har økt mye i det siste. Fortum får tilgang på penger gjennom det statlige holdingselskapet Solidum.

Både Sverige og Finland har de siste dagene lovet å stille med garantier til kraftselskapene for å unngå at de eller oppgjørssentralen Nasdaq Clearing havner i problemer og skaper finansiell ustabilitet.

Fortum-aksjen falt mandag, men klatrer på Helsinki-børsen torsdag. Aksjen endte til slutt med en nedgang på 0,15 prosent, etter å ha vært opp mer enn syv prosent tidligere på dagen.