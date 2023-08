Norwegian får milliardkontrakt med Forsvaret

Flyselskapet vinner kontrakten fra SAS, og får 250 millioner årlig for å fly forsvarsansatte og vernepliktige frem til 2028. Widerøe har også sikret en rammeavtale med Forsvaret.

Norwegian er tildelt en fireårskontrakt med Forsvaret for flyreiser i Norge og Norden. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Kontrakten har en totalverdi på rundt én milliard kroner over de fire årene. Det gir en årlig verdi på rundt 250 millioner.

Avtalen løper fra første kvartal 2024, og dekker rundt 250.000 reiser i året for ansatte i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell.

Norwegian vinner dermed denne kontrakten tilbake fra konkurrenten SAS. I 2019 ble SAS tildelt forsvarskontrakten, etter at Norwegian da hadde hatt den siden 2008.

– Vi gleder oss til å fly Forsvarets personell og alle ansatte i forsvarssektoren i Norge og Norden, sier Magnus Maursund, kommersiell direktør i Norwegian i en pressemelding.

SAS, som nå mister denne kontrakten fra neste år, sier de tar utfallet til etterretning.

– SAS har vært en stolt leverandør av transporttjenester for Forsvaret i mange år. Vi tar utfallet nå til etterretning, og håper at de har fått sikret en god leverandør av flyreiser også i tiden fremover, sier Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, til E24.

Gjeninnføre Bardufoss-rute

Avtalen med Forsvaret innebærer at Norwegian vil gjeninnføre direkteruten fra Oslo til Bardufoss. Denne ruten vil ha 17 ukentlige avganger.

I tillegg vil selskapet starte opp igjen med ruten Oslo-Lakselv to ganger i uken, og tilby direkterute til Oslo-Kirkenes hele året.

– Nord-Norge er et viktig marked for oss og tilbudet blir langt bedre fra og med neste år, sier Maursund i Norwegian.

Han trekker frem at Forsvaret har lagt spesielt vekt på miljøkrav i anbudskonkurransen. Norwegian opplyser at de i avtaleperioden skal erstatte vanlig drivstoff med fossilfritt flydrivstoff for «en betydelig andel» av forbruket på reisene knyttet til Forsvaret.

Lars-Christian Aamodt, generalmajor og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, sier i pressemeldingen fra Norwegian at han ser frem til å få på plass selskapet som leverandør.

– Det legges opp til et rutetilbud som dekker våre behov på viktige destinasjoner. Jeg er glad for at Norwegian er ambisiøse og har strukket seg langt for å innfri våre ønsker om bærekraftige løsninger, sier Aamodt.

Widerøe får rammeavtale

Samtidig som Norwegian-kontrakten er kjent melder Widerøe at selskapet er tildelt en rammeavtale med Forsvaret for innenlandsreiser. Denne har hovedvekt på Bergen og internt i Nord-Norge.

Denne avtalen har en årlig verdi på 35 millioner kroner, som gir en totalverdi på 140 millioner kroner. Oppstarten er 1. februar 2024, og denne avtalen har også en varighet på fire år.

– Vi har med stor respekt fraktet forsvarspersonell i mange år uten en definert avtale. Denne rammeavtalen inkluderer flere nye ruter. Det er med glede vi forbereder oss til å fly betydelig flere enn hva vi gjør i dag, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe.

Tidligere i år ble det kjent at Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1,1 milliarder kroner.