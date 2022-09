Wall Street falt for femte dag på rad

S&P 500 stengte på laveste nivå siden desember 2020. – Jeg går ikke «all in», for det gjelder å være forsiktig, sier investor om børsuroen.

Wall Street har vinglet på ukens første handelsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De tre toneangivende indeksene på Wall Street har vinglet gjennom handelsdagen, og endte i negativt terreng.

Slik ser det ut ved stengetid:

Industri Dow Jones falt 1,1 prosent

Tek-indeksen Nasdaq falt 0,6 prosent

Samleindeksen S&P 500 falt 1,02 prosent

Dermed falt Wall Street for femte dag på rad.

S&P 500 stengte på laveste nivå siden desember 2020, med 3655,04 poeng. Så langt i år har indeksen falt 23,3 prosent.

Les på E24+ Edvard (73) trosser ekspertenes råd: Handler kun i favorittaksjen sin

Flere viktige valutaer svekket seg mot den amerikanske dollaren mandag.

Det britiske pundet falt til det laveste nivået mot dollaren noensinne, men hentet seg inn igjen senere på dagen, skriver CNBC. Euroen har samtidig vært på det laveste siden 2002.

– Slik dollarstyrke har historisk sett ført til en form for finansiell/økonomisk krise. Hvis det noen gang var en tid for å være på utkikk etter at noe ryker, vil dette være det, skriver sjefstrateg Michael Wilson hos Morgan Stanley i et notat, ifølge CNBC.

En sterk dollar kan blant annet skade inntjeningen til amerikanske selskaper som opererer i flere land, og skape problemer for internasjonal handel som ofte skjer i dollar, skriver nettstedet.

Fredag var det svært sur stemning på de amerikanske børsene. De tre tonenaignvende indeksene falt alle over 1,6 prosent – Nasdaq-indeksen var på det meste ned rundt tre prosent men hentet seg inn i løpet av dagen.

– Verden har ikke kollapset ennå

Investor Ragnhild Wiborg i Wiborg kapitalforvaltning mener aksjemarkedet har en svært volatil periode i møte, og er også usikker på når det vil få fotfeste igjen.

Årsaken er at de høyere rentene, og da spesielt realrentene, nå begynner å slå hardt innover markedet.

– Det blir et massivt skifte i alle regnestykker. Og det er klart det påvirker mye av forventningene fremover, sier Wiborg til E24.

Hun sier at analytikere, primært i USA, men også i Europa, så langt ikke har tatt «the next leg down». Men nå begynner det å skje.

– Nå vil vi se at de nedjusterer estimatene. Det forventer vi å se i tredje kvartal. Det pleier ikke å være en god nyhet.

– Tidligere snakket alle om «TINA» – «there is no alternative» – til aksjer. Men nå er de lange rentene i USA på rundt fire prosent. Da har du et alternativ, sier Wiborg.

Ragnhild Wiborg har over 30 års erfaring i finansbransjen, og har sittet i en rekke styrer. Dette bildet er tatt i 2017, da Wiborg ble valgt inn som styrerepresentant i Norske Skog.

– Er det noen lyspunkter å spore?

– Verden har ikke kollapset ennå. Vi har hatt en for lang periode med for løs pengepolitikk, som igjen har gjort at vurderingene har tatt av i litt for lang tid. Men det er mange selskap som fremdeles har en tilstrekkelig grunn å stå på, sier Wiborg.

Hun mener det finnes flere selskap som ikke har altfor høy gjeld, som har god «cash flow» og som har bedre balanse enn tradisjonelt sett.

– Så det er en god periode for å finne selskaper med en god businessmodell og få aksjene på billigsalg. Jeg tror det er viktig å ikke bli helt dratt med i den psykologiske situasjonen, sier Wiborg.

– Så hvordan manøvrerer du i denne situasjonen?

– Jeg har vært skeptisk til markedet en stund, så jeg mener det er greit å sitte på en del cash i en slik situasjon. Så jeg sitter med cash og ser etter interessante eksponeringer som faller for mye sett opp mot de rasjonelle og fundamentale vurderingene.

– Jeg går ikke all in, for det gjelder å være forsiktig, sier Wiborg.

Oljeselskaper stanser produksjon

Tornadoen «Ian» nærmer seg Cuba og Florida. Det gjør at oljeselskapene Chevron og BP evakuerer ansatte og stanser produksjonen på noen av sine plattformer i Mexico-gulfen.

Det skriver Dow Jones Newswires.

– Vi har begynt å transportere alt personell fra våre Petronius- og Blind Faith-plattformene og stenger fasilitetene, sa Chevron i en e-postmelding.

Det California-baserte selskapet la til at all annen produksjon fra Chevrons fasiliteter i Mexicogolfen foreløpig vil være som normalt.

BP uttalte at de stenger produksjonen på plattformene Na Kika og Thunder Horse.

Tornadoen er ventet å treffe Cuba på tirsdag og Florida på onsdag.

Tornadoen Iaen fører til nedstengt oljeproduksjon.

En rekke Fed-taler

Flere representanter fra den amerikanske sentralbanken skal tale i løpet av uken.

Mest spenning er det knyttet til Fed-sjef Jerome Powells tale på onsdag, men allerede mandag taler Bostens Fed-sjef Susan Collins og Atlantas Fed-sjef Raphael Bostic.

Både Collins og Bostic tror sentralbanken vil klare å dempe inflasjonen uten å sende økonomien inn i en resesjon.

RENTEHOPP: Fed-sjef i Boston, Susan Collins, tror ikke rentehevingene vil sende økonomien inn i resesjon.

– Å få inflasjonen tilbake til målet vil kreve ytterligere innstramminger i pengepolitikken, sa Collins mandag.

– Det er grunner til å være noe mer optimistisk med hensyn til evnen til å oppnå nødvendig nedbremsing av etterspørselen uten å føre til en betydelig nedgang, denne gangen, sa hun.

Hun sa at økonomien til husholdningenes og næringslivet er betydelig sterkere enn i tidligere innstrammingssykluser, noe som reduserer risikoen for en betydelig nedskjæring i utgifter og investeringer ettersom rentene stiger.

I et intervju med CBS uttaler Raphael Bostic at de stigende rentene vil bremse den økonomiske utviklingen og forårsake et fall i arbeidsplasser. Likevel tror han ikke økonomien vil falle inn i en resesjon.

Den siste tiden har Fed hevet rentene kraftig, for å bekjempe den høye inflasjonen i landet.

I løpet av uken får vi nye inflasjonstall både fra USA og EU, som begge kan påvirke markedene.