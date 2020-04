Bergenbio-legemiddel er valgt ut til coronastudie

Bergenbio håper det kan være med å behandle coronapasienter med legemiddelet bemcentinib.

SATSER PÅ BIOTEK: Milliardær Trond Mohn er største aksjonær i Bergenbio gjennom investeringsselskapet Meteva as. Det kontrollerer 27,63 prosent av de utestående aksjene.

Publisert: Oppdatert: 29. april 2020 06:30 , Publisert: 29. april 2020 00:40

Trond Mohn-dominerte Bergenbio melder sent tirsdag kveld at biotekselskapets legemiddel bemcentinib er blitt valgt ut som første av tre potensielle behandlinger til å bli såkalt «fast tracked» i en britisk klinisk fase to-studie, kalt ACCORD (ACcelerating COVID-19 Research & Development platform).

Den har som målsetting å finne en tidlig indikasjon på om hvorvidt bemcentinib er effektiv i behandling av de mest sårbare pasientene som er syke av coronaviruset, ifølge selskapet.

– Banebrytende samarbeid

Bergenbio-sjef Richard Godfrey kommenterer studiet Bergenbio skal være med i slik:

– Det er et banebrytende samarbeid mellom myndighetene, akademia og industri. Vi håper at bemcentinib kan spille en sentral rolle i den globale innsatsen for å finne passende behandlingsmuligheter for Covid-19-pasienter, som har en veldig seriøse implikasjoner for så mange mennesker, og dermed minske presset på sykehusenes intensivavdelinger, og til syvende og sist behandle tusenvis av pasienter.

Richard Godfrey, sjef i Bergenbio

– Vi er klare til å starte med dosering de neste dagene og vil komme med resultater så fort det er praktisk mulig, sier han i børsmeldingen.

Studiet starter opp snarlig og innebærer testing av 120 forsøkspersoner, der 60 er innlagte pasienter med coronaviruset og 60 er en kontrollgruppe som mottar standardbehandling ved seks britiske sykehus.

Aksjehopp

Dersom Bergenbio oppnår positive resultater av utprøvningen, vil bemcentinib innen kort tid gå videre til fase tre-testing og forberedelse av kommersialisering for å behandle coronapasienter, ifølge selskapet.

«COVID-19 er den kliniske sykdommen som er et resultat av SARS-CoV-2 coronavirusinfeksjon, og som er ansvarlig for den nåværende COVID-19-pandemien. Prekliniske data antyder at bemcentinib kan være nyttig for behandling av tidlig SARSCoV-2-infeksjon», skriver Bergenbio.

Studiet er finansiert av Department of Health and Social Care (DHSC) og UK Research and Innovation (UKRI).

Bergenbio skal ha en webcast om oppdateringen klokken 10 onsdag, opplyses det.

Selskapets aksje er den siste måneden opp 52,47 prosent til kurs 20,95 kroner på Oslo Børs, og har dermed hentet inne store deler av kursraset tidligere i år. Markedsverdien er nå på 1,5 milliarder kroner.