Equinor reduserer utbyttet med nesten 70 prosent

Equinor, som fra før har lansert en kraftig sparepakke i møte med markedskrisen, gjør også betydelige reduksjoner i utbyttebetalingen.

Vis mer Ints Kalnins / X02120

Publisert: Oppdatert: 23. april 2020 07:26 , Publisert: 23. april 2020 07:01

Saken oppdateres.

Equinor reduserer utbyttet for første kvartal til 9 cent per aksje. Det er en reduksjon på 67 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Det varsler selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

– Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet. I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67 prosent, sammenlignet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, sier Equinor-sjef Eldar Sætre i en uttalelse.

Equinor planlegger å komme med mer informasjon om utbyttet når de publiserer sin kvartalsrapport om to uker, den 7. mai. Aksjene i selskapet skal handles eksklusivt utbytte fra 14. august.

I februar ble det i utgangspunktet foreslått et utbytte på 27 cent per aksje, som var en økning på 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Les også Equinor tar milliardkutt for å lette presset: – Trolig langt bedre enn markedet ventet

Krisegrep

Fra før har Equinor svart på viruskrisen ved å stanse tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer.

De har også satt i gang en handlingsplan verdt tre milliarder dollar, som inkluderer reduserte investeringer, leteutgifter og og kostnader. Selskapet har også utstedet obligasjoner på fem milliarder dollar.

Med disse tiltakene kan Equinor, som tidligere uttalt, klare seg med en oljepris på omtrent 25 dollar resten av året for å ha en «nøytral organisk kontaktstrøm før kapitaldistribusjon».