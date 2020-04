XXL sikrer nye banklån og vil hente penger i emisjon

Sportsutstyrskjeden har fått nye lån på 1,45 milliarder kroner fra DNB og Nordea. XXL vil også hente penger fra aksjonærene, og Altor og Ferd åpner lommeboken.

Pål A. Solheimsnes / E24

1. april 2020

XXL har siden det la frem svake resultater for fjerde kvartal sett etter ulike finansieringsalternativer. Nå melder selskapet at det vil styrke balansen gjennom en refinansiering på 1,45 milliarder kroner gjennom eksisterende banker og en tegningsrettsemisjon på rundt 400 millioner kroner med tegningskurs på fem kroner per aksje.

Refinansierer

Den nye bankfinansieringen med DNB og Nordea består fire ulike lån, der flesteparten er såkalte rullererende kredittfasiliteter, det vil si lån som selskapet kan trekke av fleksibelt:

Et treåring avdragsfritt lån på 500 millioner kroner

En treårig rullerende kredittfasilitet på 500 millioner kroner

En treårig rullerende kredittfasilitet på 150 millioner kroner

En 364-dagers ytterligere kredittfasilitet på 300 millioner kroner

Lånene kommer med noen betingelser. Bankene krever 100 millioner kroner i likviditet i årets andre og tredje kvartal, og kravet øker til 200 millioner kroner i årets fjerde kvartal. Deretter justerer kravet ned til 100 millioner kroner i første og andre kvartal 2021.

Bankene setter også krav knyttet til gjeld og eiendeler («leverage covenant»).

Deltar i emisjonen

Oppkjøpsfondet Altor, Johan H. Andresens Ferd og Odin Norden og Odin Norge har sagt at de vil delta slik at deres eierandeler i hvert fall holder seg uendret.

Totalt har disse investorene forpliktet seg til 41,5 prosent, der Altor har forpliktet seg til 23,6 prosent, Ferd 9 prosent, Odin Norden 6 prosent og Odin Norge 3 prosent.

Ferd har i tillegg tegnet seg for ytterligere 22.899 tilbudsaksjer, og Nordkronen II AS, som er kontrollert av den nye XXL-sjefen Pål Wibe, har tegnet seg for 5 millioner tilbudsaksjer. Altor har tegnet seg for den gjenværende delen av tegningsrettsemisjonen, på betingelsen om at Altor ikke får en eierandel på mer enn 33,33 prosent slik at det må legge inn bud på hele selskapet.

Hvis alle de som holder tegningsretter tegner seg for tilbudsaksjer, vil størrelsen på tegningsrettsemisjonen være på 400 millioner kroner og totalt litt over 80 millioner tilbudsaksjer vil bli utstedt.