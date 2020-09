Equinor tjener ni milliarder kroner på havvindsalget: – En veldig god dag

Equinor kan bokføre en gevinst på ni milliarder kroner etter at BP kjøper halvparten av to havvindprosjekter i USA. – En veldig god dag, sier Equinors direktør for nye energiløsninger Pål Eitrheim til E24.

Her jubler Equinors direktør for nye energiløsninger Pål Eitrheim over å ha fått Empire-lisensen utenfor New York i 2017. Nå kan han juble over at selskapet tjener ni milliarder kroner på nedsalg i to amerikanske havvindlisenser. Vis mer Eskil Eriksen, Equinor

Publisert: Publisert: 10. september 2020 10:28

BP kjøper halvparten av lisensene til prosjektene Empire Wind og Beacon Wind utenfor østkysten av USA for 1,1 milliarder dollar (9,89 milliarder kroner).

Det betyr at de to lisensene verdsettes til til 2,2 milliarder dollar, noe som er 12 ganger mer enn Equinor ga da det fikk tilslaget i auksjonene i henholdsvis 2017 og 2019. Equinor betalte til sammen 177,5 millioner dollar for de to lisensene.

– Dette syns jeg er en veldig god dag. Dette er et nedsalg og en avtale som skaper gode verdier. Vi bokfører en gevinst på cirka én milliard dollar som følge av salget, sier Equinors direktør for nye energiløsninger Pål Eitrheim til E24.

– Er det vanlig med så stor verdistigning?

– Vi er i hvert fall veldig fornøyde med den avtalen som er inngått, sier Eitrheim.

– Åpenbare fordeler

En rekke land har auksjoner for havvind, og mange av dem tilbyr en garantert minstepris på strømmen. Men budkampene kan være krevende, og Equinor har tapt noen runder.

De siste årene har det vært kraftig vekst innen havvind, og teknologiutvikling har bidratt til større turbiner og fallende utbyggingskostnader. Eitrheim mener det er flere grunner til verdistigningen i lisensene.

Statsminister Erna Solberg og konsernsjef Eldar Sætre i Equinor ser på området utenfor New York hvor Empire Wind-prosjektet skal bygges ut. Vis mer Pontus Höök

– Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Jeg tror at mange har fått øynene opp for at havvind blir vesentlig for å drive omleggingen av energisektoren globalt. Det vil være en enorm vekstsektor, sier han.

Første halvår av 2020 har vært rekordtravelt for havvindbransjen. Det ble finansiert prosjekter for 28 havvindparker til totalt 35 milliarder dollar i løpet av halvåret, opp 319 prosent fra samme periode året før, ifølge tall fra Bloomberg New Energy Finance.

I fjor ble det installert rekordmye havvind globalt, 6.100 megawatt. Bransjeorganisasjonen Global Wind Energy Council (GWEC) venter at det blir installert 6.600 megawatt i 2020, og spår en åttedobling innen 2030.

– Havvind har noen åpenbare fordeler. Det ene er at det kan levere grønn kraft i stor skala, det har relativt høy kapasitetsfaktor (driftstid per år, journ.anm.) og du har fått teknologiutvikling der turbinstørrelsen har drevet kostnadene nedover innen bunnfaste turbiner. Vi tror det samme kan skje på flytende havvind, sier Eitrheim.

Der har selskapet store forhåpninger. Equinor var tidlig ute med sitt Hywind-konsept for flytende turbiner, med en testturbin på plass allerede i 2009. Selskapet har bygget ut den flytende vindparken Hywind Skottland på 30 megawatt og bygger nå Hywind Tampen på 88 megawatt.

– Når Hywind Tampen er i drift i 2022 vil vi drive en tredjedel av flåten innen flytende havvind, sier Eitrheim.

– Har gjort mye riktig

Som leder for nye energiløsninger har Eitrheim ansvaret for både CO₂-rensing og havvind, som er viktige satsingsområder for Equinor. Han påpeker at Equinor på kapitalmarkedsdagen i februar ga signaler om at denne type nedsalg i fornybarprosjekter er en viktig del av selskapets strategi.

– Dette frigjør kapital som kan brukes til videre vekst innen fornybar energi, sier han.

– For meg er dette en avtale som bekrefter at Equinor har gjort mye riktig. Vi har tatt tidlige posisjoner, bygget kompetanse og erfaring. Jeg er utrolig stolt over dem som har bidratt til å overføre offshorekompetanse fra olje og gass til havvind, sier Eitrheim.

Empire-prosjektet er det mest modne av de to lisensene hvor BP nå blir medeier. Det skal koste rundt tre milliarder dollar for fase én, og det er mulighet for en andre fase i prosjektet. Beacon-prosjektet kan ta litt lengre tid å utvikle, og der er det også lagt opp til en utbygging i to faser.

Har solgt andre prosjekter

Equinor har også tidligere solgt deler av havvindprosjektene sine. Selskapet solgte i fjor en fjerdedel av den Eon-opererte havvindparken Arkona i Tyskland til et Credit Suisse-fond for fem milliarder kroner.

Selskapet har også flere medeiere på de britiske prosjektene Sheringham Shoal og Dudgeon. I tillegg skal Equinor bygge ut gigantprosjektet Dogger Bank sammen med SSE.

Modellen med å selge seg ned i prosjekter for å finansiere nye prosjekter er noe også danske Ørsted har drevet med de siste årene. Det er også en modell som Statkraft ønsker å ta i bruk for sine prosjekter. Eitrheim vil ikke si om de vil vurdere å selge seg ned i flere prosjekter.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Eitrheim.