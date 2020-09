Storbanker strammer inn på boliglån: – En del lånesøkere har nå hastverk

Regjeringens beslutning om å vrake «corona-kvoten» får storbanker til å stramme inn på boliglån. DNB-topp synes krisegrepet heller burde blitt trappet ned gradvis.

MÅ STRAMME INN: Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank, sier en del boliglånssøkere nå har hastverk. Vis mer byoutline Thor Nielsen

Flere må belage seg på boliglån-avslag etter at regjeringen fredag varslet avvikling av «corona-kvoten» i boliglånsforskriften.

Store banker bekrefter overfor E24 at skrotingen av regelen vil føre til reelle låneinnstramminger.

– Det er en del boliglånssøkere som nå har hastverk, for de vet at de har litt dårlig tid, sier Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank.

Finansieringsbevis som har blitt innvilget gjennom «corona-kvoten» vil fortsatt være gyldige, forsikrer han.

– Derimot er det ikke sikkert man får fornyet finansieringsbevis som utløper, sier Reite.

Doblet unntakskvoten

Etter at pandemien lammet Norge i mars, fikk bankene grønt lys til å doble andelen boliglån hvor søkerne ikke oppfyller de normale kravene til egenkapital og betjeningsevne – fra 10 prosent til 20 prosent av de totale utlånene.

– Det var viktig å sette bankene i best mulig strand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode, begrunner finansminister Jan Tore Sanner (H).

Midlertidige endringer i boliglånsforskriften Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo).

Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars å øke disse andelene til 20 prosent både i Oslo og resten av landet i andre kvartal.

Departementet besluttet 11. juni å videreføre de økte fleksibilitets­kvotene i tredje kvartal. Kilde: Finansdepartmentet Vis mer vg-expand-down

Slik unntaksvis hjelp kan for eksempel gis til boliglån-søkere med solid inntekt og trygg økonomi, men som ikke har spart opp 15 prosent egenkapital.

DNB, Nordea og BN Bank bekrefter alle at de har dratt nytte av det utvidede handlingsrommet – og at regjeringens kutt av kvoten dermed fører til en reell innstramming av boliglån overfor søkere som ikke oppfyller hovedkravene.

Synes overgangen er for brå

Unntakskvoten halveres tilbake fra 20 til 10 prosent etter tredje kvartal, har regjeringen bestemt.

DNB-topp Ingjerd Blekeli Spiten synes overgangen burde vært mykere.

– Det er viktig å huske at fra et finansieringsbevis utstedes, kan det gå inntil tre måneder før boligen er kjøpt, og ytterligere tre måneder før pengene utbetales til selger, forklarer Blekeli Spiten, som er leder for personmarked i storbanken.

– En god løsning hadde derfor vært å gradvis trappe ned fleksibilitetskvoten. Vi registrerer at departementet ikke ønsker dette, fortsetter hun.

Unntakskvoten i boliglånsforskriften er kun en maksgrense. At denne kuttes fra 20 til 10 prosent, betyr ikke at andelen unntaksvise boliglån faktisk blir halvert.

– Det er en vanlig misforståelse at bankene legger seg på maksgrensen. Etter coronanen har de fleste av oss turt å gi flere lånesøkere unntak fra hovedkravene. Men ikke dobbelt så mange, sier Reite i BN Bank.

Nordea: Var godt under 20 prosent

Han tror de færreste banker vil være komfortable med å fravike krav til oppspart egenkapital eller betjeningsevne for 20 prosent av sine utlån, selv om de har kunnet det.

Nordea sier de heller ikke har vært i nærheten av å bikke «corona-kvoten» på 20 prosent.

– Vi har gitt unntak for flere enn 10 prosent av utlånene den siste tiden, men har hatt god klaring opp til den midlertidige maksgrensen, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen til E24.

Selv om lånekravene nå går tilbake til å bli mer rigide, påpeker Nordea-toppen at den økonomiske situasjonen også er endret for mange.

– I mars og april hadde vi en voldsom pågang av kunder som opplevde å bli permittert eller arbeidsledig på kort varsel, og som trengte hjelp til å komme seg igjennom en tøff situasjon. Det ser vi ikke nå lengre, selv om det fortsatt er mange som har det tøft, sier Steffensen.

– At regjeringen strammer inn nå, tror jeg blir veldig kurant å håndtere, sier han.

