Michael Koenig går av på dagen som sjef i Elkem

Tidligere Elkem-sjef kommer tilbake midlertidig.

Elkem-sjef Michael Koenig går av på dagen som øverste sjef i Elkem, ifølge en børsmelding.

– Sammen med hele Elkem-teamet har vi kommet oss gjennom en periode med historisk uvisshet og vi har levert en rekordhøy omsetning i første kvartal 2021. Jeg forlater nå Elkem for å søke nye muligheter, sier Koenig.

Han sier også at den neste sjefen for Elkem vil få et sterkt selskap med en god fremtid.

Fra Koenig kom inn som sjef i desember 2019 til i dag har aksjekursen til Elkem gått opp 35 prosent.

– Vi takker Michael for å ha tjent Elkem i nøkkelroller i nesten fem år. Først som styreleder og så som administrerende direktør, sier Hao Zhigang, styreleder for Elkem.

Helge Aasen, nåværende styremedlem og tidligere sjef i Elkem fra 2009 til 2019 tar midlertidig over rollen. Samtidig starter selskapet opp prosessen for å rekruttere ny øverste sjef på permanent basis.

– Jeg ser frem til å fortsette å tjene Elkem nå mens styret finner en ny sjef. Jeg vil ikke være kandidat til denne rollen, sier Aasen, i børsmeldingen.

Elkem ble grunnlagt i 1904 av Sam Eyde og er en av verdens ledende selskaper innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialer.

Selskapets virksomhet tar for seg silisiumverdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, samt ferrosilisiumlegeringer og karbonmaterialer. Elkem har nesten 7000 ansatte.