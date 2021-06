Lagmannsretten opprettholder gigantgebyr til Telenor

Gulating lagmannsrett ga torsdag Konkurransetilsynet fullt medhold i saken fra 2018. Dermed opprettholdes gebyret på 788 millioner kroner. Telenor vurderer nå om de skal anke saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres...

Telenor ble ilagt gigantgebyret av Konkurransetilsynet i 2018. Tilsynet mener at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet, men selskapet selv har hele veien vært uenig i vedtaket.

Lagmannsretten er den første rettsinstansen som har behandlet saken, og dommen falt torsdag.

– Telenor er skuffet over dommen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg i en pressemelding.

Rettssaken mellom Telenor og Konkurransetilsynet gjelder en historisk sak om en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway tilbake i perioden 2010-2014.

Lagmannsretten konkluderer i sin avgjørelse med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og på den måten begrenset muligheten for en konkurrent i å etablere seg.

Vurderer anke til Høyesterett

– Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge for misbruk av dominerende stilling.

– Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier Telenor-toppen etter at dommen ble kjent torsdag.

Dette er saken

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge og ila selskapet et gebyr på 788 millioner kroner.

24. juni kom dommen fra Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten stadfester at Telenor hadde en dominerende stillingen i perioden 2010–2014, da misbruket fant sted.

– Telenors endrede leievilkår reduserte insentivene til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet. Telenor utformet vilkårene i tilgangsavtalen bevisst for å begrense Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, noe de selv også trodde ville skje. Konkurransetilsynet er tilfreds med at dette er tydeliggjort og vektlagt i dommen fra lagmannsretten, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Heidar Larsen.