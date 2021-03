Finanstilsynet støtter ny krypto-advarsel: – Må være klar over den høye risikoen

Det norske Finanstilsynet stiller seg bak en ny advarsel fra flere europeiske finanstilsyn om risikoen for å tape alt når du investerer i kryptovaluta.

Flere europeiske finanstilsyn gjentar sine advarsler mot risikoen ved å investere i kryptovalutaer. Finanstilsynet støtter advarselen, noe tilsynet også har gjort tidligere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Finanstilsynet advarte også i 2018 mot kryptovaluta og den store risikoen for tap.

Nå støtter tilsynet en felles uttalelse fra flere europeiske finanstilsyn om risikoen ved å investere i virtuell valuta.

«De europeiske finanstilsynsmyndighetene har publisert en ny felles uttalelse der de minner forbrukere om den høye risikoen knyttet virtuell valuta eller finansielle instrumenter eksponert mot slike valutaer», skriver Finanstilsynet.

«Finanstilsynet slutter seg til denne advarselen», skriver de.

Uttalelsen Finanstilsynet viser til kommer fra myndighetene ESMA (den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten), EBA (den europeiske banktilsynsmyndigheten) og EIOPA (den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon).

– Vet ikke om det hjelper

Kursen på den største kryptovalutaen, bitcoin, har steget mye i det siste, fra rundt 32.000 dollar per bitcoin ved nyttår til 58.000 dollar nå.

Den siste tiden har også flere høyprofilerte aktører investert i bitcoin, inkludert elbilprodusenten Tesla og den norske milliardæren Kjell Inge Røkke.

Det er etablert flere norske kryptobørser den siste tiden, inkludert Norwegian Block Exchange og Mirai Exchange. Sistnevnte opplyste nylig til E24 at handelsvolumene deres økte fra 97 millioner kroner i desember til 451 millioner i februar.

Kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets advarte nylig i Aftenposten om at bitcoin er risikosport. Han tviler på at myndighetenes advarsel vil ha noen effekt.

– Jeg vet ikke om det hjelper så mye. Litt av grunnen til at folk kjøper kryptovaluta er gjerne at de ikke har så stor tillit til myndighetene. Så det er ikke sikkert det biter så mye når et tilsyn advarer mot å investere, sier Kjennerud til E24.

Kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets. Vis mer byoutline Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Høy risiko

Det er den fortsatte interessen for bitcoin og andre kryptovalutaer som fører til at advarslene gjentas, påpekte de tre europeiske tilsynene i en melding denne uken.

– Tilsynene minner forbrukerne om at noen kryptovalutaer er svært risikable og spekulative, og som tilsynenes felles advarsel i 2018 sier så må forbrukerne være klar over den høye risikoen ved å kjøpe og/eller eie disse instrumentene, skriver tilsynene.

De advarer om at det er risiko for å tape alle pengene man investerer i kryptovalutaer eller finansielle instrumenter som er eksponert mot dem.

Kryptovalutaer er ikke regulert i EU, og dermed har forbrukerne ikke noe vern mot eventuelle tap. EU-kommisjonen kom i høst med forslag om regulering, men denne har ennå ikke trådt i kraft, opplyser tilsynene.

– Risikabelt

Det kan være flere grunner til at folk investerer i kryptovalutaer. Noen tror kanskje at slike valutaer kan ta over for tradisjonelle valutaer som betalingsmiddel.

Andre ser på «pengetrykkingen» i mange sentralbanker de siste årene, og tenker kanskje at alternative investeringer som gull eller kryptovaluta kan bevare pengeverdien bedre enn tradisjonelle valutaer.

– Det er todelt. Diskuterer man gull, så kjøper kanskje 1 prosent det fordi de tror verden skal rakne. De andre kjøper det kanskje fordi de tror gullprisen kommer til å stige. Jeg tror mange som kjøper bitcoin ser på det Federal Reserve gjør, og all den likviditeten som kommer fra sentralbanken. Men jeg vet ikke hvor rasjonelt det er, sier Kjennerud.

– Hvor risikabelt er det å investere i kryptovaluta?

– Det er risikabelt. Men det er vanskelig å diskutere kryptovalutaer og bitcoin, fordi folk er ikke enige om hva bitcoin er. Så lenge det er vanskelig å definere hva det er, så blir det krevende å få en konstruktiv diskusjon om det, sier kredittstrategen.

– Men dette kan stige videre, så man kan tjene penger på å investere i krypto?

– Definitivt. Du kan tjene kjempemye. Det kan være en gullgruve hvis du er kjempeheldig. Men du vet aldri, sier Kjennerud.

Han mener det er vanskelig å analysere seg frem til en grunnleggende verdi av bitcoin og andre kryptovalutaer.

– Kjøper du en aksje så kan du regne på kontantstrømmen i selskapet, og teknologien deres. Du kan gjøre en analyse. Det kan du også i en obligasjon, du kan se på selskapets evne til å betjene gjeld og vurdere risikoen. Men med bitcoin er det ingen analyse du gjøre, sier Kjennerud.

