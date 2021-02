Sats-sjefen forventer å få gjenåpne treningssentre i Oslo: – Kan ikke forsvare å holde stengt

Treningsgiganten mener de overholder smitteverntiltakene langt bedre enn konkurrentene i varehandelen, og forventer at Oslo kommune tillater selskapet å åpne sentrene allerede i dag.

Sats-sjef Sondre Gravir forventer at det kommer gladbeskjed om åpning av treningssentre fra Oslo kommune i dag ettermiddag.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En tydelig frustrert Sats-sjef Sondre Gravir presenterte tirsdag svært svake resultater for Norges største treningssenterkjede, som har blitt hardt truffet av pandemien og nedstengingen.

Under presentasjonen viste han frem bilde av en Sats-ansatt som registrerte kunder opp mot de lange køene utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka i Oslo.

– Det er et paradoks at Sats er stengt ned når så mange andre selskaper i handelsbransjen holder åpent med langt færre smitteverntiltak, og for eksempel ingen registrering av kunder, slik vi gjør.

Tirsdag klokken 15 holder Oslo kommune pressekonferanse om coronasituasjonen. Gravir er tydelig på at han venter grønt lys fra kommunen.

Varsler råd om endringer

– Vi både forventer at sentrene blir åpnet, og vi mener det er helt riktig. Vi har bevist at vi klarer å håndtere strenge smitteverntiltak, og vi har påført oss selv strengere tiltak enn vi strengt tatt trenger.

Raymond Johansen uttalte i begynnelsen av februar at han håpte han snart kunne gi positive signaler til treningssentre i Oslo, men ville ikke sette grense for hvor lav smitten må være for at en åpning ville bli aktuelt.

Tirsdag ettermiddag varsler assisterende helsedirektør Espen Nakstad at det ganske sikkert vil bli justeringer i coronatiltakene for flere kommuner på Østlandet.

– Vi leverer i dag våre anbefalinger til regjeringen knyttet til videreføring av de regionale koordinerte tiltakene på Østlandet. Det vil ganske sikkert bli justeringer for flere kommuner, sier Nakstad til NTB.

Det er ukjent om justeringene vil medføre mildere eller strengere tiltak.

Tiltak tærer på kundemassen

Med stengte treningssentre følger en dalende kundemasse for Sats, og siden fjerde kvartal har 59.000 medlemmer forsvunnet fra den totale medlemsbasen.

Rundt to tredjedeler av dette knyttes til manglende salg og noe høyere bortfall (churn, journ.anm.) av kunder enn vanlig under nedstengingen.

– Jeg tror alle forstår at 2021 også vil bli hardt preget av pandemien, og at det dermed er behov for at legitimiteten i smitteverntiltakene holdes høyt, og det er jo her vi mener man ikke kan forsvare å holde treningssentrene stengt når så mange sitter inaktive hjemme.

Gravir sier de har hatt omfattende aktivitet knyttet til myndighetskontakt, både nasjonalt, men også med en rekke lokale politikerne landet rundt.

– Når vil man komme tilbake til en medlemsbase på nivå med denne tiden i fjor?

– Det kommer an på når vi får åpne, men når det skjer forventer vi at medlemsbasen er tilbake i løpet av veldig rask tid.

– Hvordan kan man være så sikre på det?

– Vi kan ikke være 100 prosent sikre, men basert på sterke erfaringstall, også fra under pandemien, så vet vi at folk vil tilbake i aktivitet og tilbake til sentrene.

Ekspanderer kraftig under krisen

Men til tross for usikre fremtidsutsikter har Sats brukt krisen til å utvide porteføljen av sentre, spesielt i Norge og Sverige.

I fjerde kvartal alene la Sats til nye sentre, og totalt for året ble det lagt til 15 sentre.

I Danmark, som har vært det mest utfordrende markedet for selskapet, solgte Sats ni underpresterende sentre i sommer for å bedre lønnsomheten.

– Vi åpner flere sentre enn noen gang, sier Gravir.

Så langt er det ikke så mange oppkjøpsmuligheter fordi enkeltstående treningssentre har blitt holdt i live takket være statlige kompensasjonsordninger, men Sats tror markedet vil konsolideres som følge av krisen.

Fotballspiller Zlatan Ibrahimovic er en av profilene som har satt padeltennis i fokus i Norden, her fra innvielsen av padelhallen Padel Zenter i Årsta. Nå vil også Sats bygge padelbaner.

Satser på padel

Sporten Padeltenis har tatt Norden og Norge med storm, det har også Sats fått med seg, og ruller ut 20–25 baner i løpet av 2021.

– I Stockholm er det stor etterspørsel etter padel, og selv om padel ikke skal være det nye Sats, så ruller vi ut en del baner på innsiden av treningssentre, sier Gravir.

I januar skrev Dagens Næringsliv at tidligere Sats-topp og storaksjonær Bjørn Maaseide samme med Thor Hushovd og flere andre investorer ruller ut en landsdekkende kjede for padel, noe Gravir i sats bare er positivt.

Han sier det er godt mulig at Sats vil bygge egne sentre for padel, som ikke er tilknyttet et treningssenter.