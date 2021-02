Aker Offshore Wind tapte 55 millioner i fjerde kvartal

Akers vindsatsing noterte et underskudd og investeringer på 271 millioner i fjerde kvartal. Selskapet forbereder nå anbud på havvindprosjekter i Norge og Skottland.

Aker Offshore Wind-sjef Astrid Skarheim Onsum. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Aker Offshore Wind fikk et resultat etter skatt på minus 54,9 millioner kroner i fjerde kvartal, mens underskuddet for hele året endte på 69,6 millioner kroner, viser kvartalsrapporten fredag.

Vindselskapet har flere havvindprosjekter som er i en utviklingsfase, og selskapets potensielle inntjening ligger derfor et stykke frem i tid.

Regnskapet viser også at inntektene var på 1,5 millioner kroner.

Forbereder anbud

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det hadde fremgang i utviklingen av vindporteføljen.

For tiden er selskapet i gang med å forberede anbud på havvindprosjekter i Norge og Skottland, som etter planen skal sendes inn i 2021.

Aker-selskapet har en portefølje av utviklingsprosjekter i Sør-Korea, USA, Norge og Skottland.

På nyåret inngikk vindselskapet et samarbeid med Statkraft for å se på muligheter for havvind i Norge, i første omgang muligheten for å bygge ut en bunnfast vindpark i «Sørlige Nordsjø II».

Det er én av to blokker som norske myndigheter har utlyst for havvind. Den andre heter «Utsira Nord».

Aker Offshore Wind ble børsnotert i fjor sammen med Aker Carbon Capture. Selskapene er en del av Aker-gruppens fornybarsansing som ligger i det nylig børsnoterte selskapet Aker Horizons.

Det store satsingsområdet for vindselskapet er havvind-prosjekter på dypt vann, et marked som fortsatt er i en tidlig fase. Kostnadene er foreløpig høye og selskapet jobber med å gjøre havvind på dypt vann billigere.

Investerte 271 millioner

I løpet av kvartalet økte Aker Offshore Wind eierandelen i havvindselskapet Principle Power, som leverer understell til flytende havvind.

Rapporten viser at selskapet brukte drøyt 271 millioner kroner på investeringer i kvartalet. Samtidig ble det hentet inn 269 millioner i ny finansiering.

Ved utgangen av desember hadde Aker Offshore Wind 475 millioner kroner i kassen.

Publisert: Publisert: 12. februar 2021 07:22 Oppdatert: 12. februar 2021 07:35