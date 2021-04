Celina Midelfart inne med millioner i grønn Røkke-aksje

Investoren er oppført med aksjer verdt ti millioner kroner i Kjell Inge Røkkes grønne børssatsing.

Celina Midelfart skjøt i slutten av januar mer penger inn i riggselskapet Borr Drilling. Vis mer byoutline Åserud, Lise / NTB scanpix

Midelfart har over en tid hatt en portefølje på Oslo Børs bestående av selskaper innenfor blant annet olje og forbrukslån.

Gjennom Midelfart Capital as er hun nå også inne i fornybarsektoren, fremgår det i en porteføljeoversikt.

Her står det heleide investeringsselskapet oppført med 320.000 aksjer verdt noe over ti millioner kroner i Aker Horizons.

Selskapet er Kjell Inge Røkke og Akers grønne investeringsselskap.

Det ble børsnotert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth i begynnelsen av februar, og siden har fornybaraksjen falt tungt.

– Jeg ønsker dessverre ikke å kommentere enkeltinvesteringer, skriver Midelfart i en e-post til E24.

Det er ikke kjent når hun kjøpte seg inn i Aker Horizons. Det kan ha blitt gjort endringer i beholdningen de siste par dagene.

Småaksjonærene har troen

Overordnet har grønne aksjer mistet noe av futten, blant annet på grunn av økende boblefrykt og stigende renter.

Stigende renter gjør at løftene om overskudd i fremtiden blir mindre verdt.

I tillegg har et av selskapene i Akers grønne portefølje, Aker Clean Hydrogen, gjort det svært labert på børs siden debuten i starten av mars.

De grønne Aker-selskapene Aker ASA – børsnotert investeringsselskap innen olje, offshoreleveranser, leasing av skip, supply, krillfangst, fornybar energi og IT. Kjell Inge Røkke eier 68 prosent.

Aker Horizons – børsnotert investeringsselskap innen fornybar energi. Største eier er Aker ASA med 80 prosent.

Aker Clean Carbon – børsnotert selskap som utvikler teknologi til karbonfangst. Største eier er Aker Horizons med 51 prosent.

Aker Offshore Wind – børsnotert selskap som utvikler teknologi og som skal bygge og eie vindparker offshore. Største eier er Aker Horizons med 51 prosent.

Aker Clean Hydrogen – børsnotert selskap som utvikler teknologi for produksjon av grønn hydrogen. Største eier er Aker Horizons med 77 prosent.

REC Silicon – børsnotert selskap som produserer solceller. Største eier er Aker Horizons med 24,7 prosent.

Mainstream – ikke børsnotert selskap med en internasjonal portefølje av sol- og vindprosjekter. Aker Horizons har inngått en avtale om å kjøpe 75 prosent av aksjene.

Rainpower – norsk prosjektselskap innen vannkraft. Aker Horizons er i ferd med å kjøpe alle aksjene. Vis mer vg-expand-down

Flere analytikere er riktignok positive til fremtiden for Aker Horizons.

Meglerhuset Pareto Securities rådet i mars kundene sine om å benytte muligheten til å komme seg inn i aksjen på et «svært attraktivt» kursnivå.

De gjentok et kursmål på 60 kroner per aksje for selskapet som ledes av Kristian Røkke. Tirsdag ligger Aker Horizons-aksjen på 32 kroner.

E24 har tidligere omtalt at småaksjonærer kastet seg over aksjen i mars.

Kosmetikkarving

48-årige Middelfart er en av Norges mest profilerte forretningskvinner.

Da hun var 27 år tok hun og søsteren Hermine over formuen etter sin avdøde far, Finn-Erik Midelfart.

Selskapet ble etablert av søstrenes oldefar Ole Midelfart og slo seg opp på kosmetikk før det ble solgt til Procter & Gamble.

Røkke og Midelfart var et par i flere år frem til de skilte lag i 2001, ifølge VG.

På Oslo Børs er Midelfart Capital blant de største aksjonærene i Komplett Bank, Instabank, Panoro Energy og Borr Drilling.

