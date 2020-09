Markedsuro før nytt amerikansk teknologifall

Etter langhelg i USA er uroen tilbake i markedene tirsdag ettermiddag. Kraftig oljeprisfall gir betydelig svekkelse i kronekursen.

Vis mer Mark Lennihan / AP

Publisert: Oppdatert: 8. september 2020 13:59 , Publisert: 8. september 2020 13:15

Etter at de amerikanske børsene har hatt langhelg er det tirsdag klart for en ny handelsdag på Wall Street. Noen timer før åpning ligger det an til at utviklingen fra før helgen vil fortsette.

Handelen i terminkontrakter indikerer ved 13.30-tiden en nedgang på i overkant av to prosent fra start på Nasdaq. De øvrige indeksene peker noe mer forsiktig nedover i terminhandelen.

På Oslo Børs har fallet tiltatt gjennom formiddagen. I skrivende stund er Hovedindeksen ned 0,99 prosent til 846,10 poeng.

Laveste oljepris siden juni

Samtidig har oljeprisen i løpet av formiddagen falt til sitt laveste nivå siden utgangen av juni. Et fat Nordsjøolje handles nå for 40,60 dollar, ned rundt 3,4 prosent fra dagen før.

Utviklingen i oljeprisen preger også valutamarkedet der den norske kronen svekker seg markant. Både mot dollar og euro har kronen svekket seg rundt ti øre i løpet av dagen. En euro koster nå 10,65 kroner, mens en dollar ligger på 9,04 kroner.

Utviklingen i oljeprisen kommer samtidig som det begynner å gå opp for markedet at det er stor usikkerhet rundt fremtidig oljeetterspørsel, mener oljemarkedsanalytiker Paola Rodriguez-Masiu i Rystad Energy.

– Hardt opptjent gevinst forsvant forrige uke, og hvis du trodde mandag var en deprimerende dag, er tirsdag har for å vise at prisnedgangen ikke er tilfeldig, skriver Rodriguez-Masiu i en kommentar.

Teknologifallet fortsetter

De amerikanske børsene åpner tirsdag opp igjen etter at landet feiret Labour Day mandag. Langhelgen var etterlengtet etter kraftig børsfall særlig på Nasdaq før helgen.

Teknologifallet som nå ligger an til å fortsette i USA, har allerede satt sitt preg på børsdagen i Europa. Teknologiindeksen på Europe Stoxx 600 faller 2,62 prosent ved 13-tiden.

Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft og Google-eier Alphabet er alle ned rundt 3 prosent i førhandelen to timer før Wall Street åpner.

På samme tid er Tesla ned over 12 prosent etter at selskapet ikke ble inkludert i den oppdaterte selskapslisten til S&P500-indeksen fredag.

Apple på sin side faller nesten fem prosent i førhandelen.

– Sunn korreksjon

Alexis Gray, investeringsstrateg ved Vanguard trekker frem at teknologiaksjene har steget kraftig og raskt siden bunnpunktet i aksjemarkedet i mars.

– Jeg blir overrasket hvis all oppgangen blir borte, men markedet har en tendens til å overreagere i begge retninger, sier Gray til Financial Times.

Patrik Lang i banken Julius Baer sier til avisen at nedgangen i teknologisektoren er en «sunn korreksjon» etter oppgangen for teknologiaksjene.