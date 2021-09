Milliardene renner ut av SAS-kassen

De kritiske sommermånedene bærer bud om bedring for SAS. Men selskapet blør fortsatt penger. – Oppmuntrende tegn, sier den nye SAS-sjefen Anko van der Werff. Men usikkerheten er langt i fra over.

Milliardene fortsetter å renne ut fra SAS-kassen. Til tross for at sommermånedene tradisjonelt er de mest hektiske, rammes flyselskapet hardt av negative coronaeffekter og skiftende reiserestriksjoner.

SAS fikk et resultat før skatt på −1, 36 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig tredje kvartal, perioden mai-juli, sammenlignet med −2, 1* milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

Oppmuntrende, men usikker

Justert for engangseffekter var fjorårets resultat før skatt i perioden på −745 millioner svenske kroner. Dagens kvartalsrapport bærer tittelen «Fortsatt motvind fra pandemien».

– Vi registrerte oppmuntrende tegn under sommersesongen på en gradvis økende etterspørsel, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en melding tirsdag.

SAS-sjefen påpeker at mens vaksinasjonsgraden øker, er det fortsatt store utfordringer fremover når antallet nye tilfeller av deltavarianten øker og forsinker gjenopphentingen.

– De innførte reiserestriksjonen gjelder fremdeles og fortsetter å negativt påvirke etterspørselen etter flyreiser, sier SAS-sjefen.

Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på −742 millioner kroner, ifølge en oppdatering fra DNB Markets.

Driftsinntektene mellom mai og juli var på nær fire milliarder svenske kroner, sammenlignet med 2,5 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

– Langt i fra over

SAS økte kapasiteten med 94 prosent mellom mai og juli, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Passasjerantallet økte med 144 prosent over periodene, mens fyllingsgraden (kabinfaktoren) var på 52 prosent mellom mai og juli, mer enn en dobling fra vinter- og vårmånedene fra februar til og med april.

«Usikkerheten rundt COVID-19-pandemien er langt i fra over. Tiltak for å omskape hele SAS’ virksomhet må fortsette for å motvirke lavere etterspørsel med lavere kostnader», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Blør kraftig

Kvartalsresultatet er det første med nederlenderen Anko van der Werff bak spakene etter at han overtok som ny konsernsjef i SAS i juli.

SAS har tidligere uttalt at pandemien koster selskapet mellom 500 og 700 millioner svenske kroner i måneden, dog tapet i andre regnskapsmessig kvartal var «bare» på 300 millioner svenske kroner.

Flere analytikere og andre markedsobservatører har påpekt at de massive tapene vil føre til at SAS igjen vil ha behov for å fylle opp kassen. SAS har imidlertid så langt ikke kommentert kapitalbehovet.

– Har endret seg

Flyselskapet påpeker at en gjenopphenting av luftfarten henger på den usikre utviklingen av coronapandemien.

– Vi forventer at reisingen gradvis øker når stadig flere mennesker vaksineres rundt om i verden, men vi er også bevisste om at etterspørselen har endret seg under pandemien, sier Van der Werff i dagens melding.

Tøffere konkurranse

SAS forventer seg også flere fritidsreisende og enda hardere konkurranse, fremgår det.

– Dessuten booker kundene billettene nærmere avreisedato, noe som innebærer et muligheten til fleksibelt å skalere opp og ned kommer til å være avgjørende suksessfaktorer for flybransjen fremover, sier SAS-sjefen.

Nederlenderen løfter frem sine SAS-kollegers harde innsats under en krevende tid.

– Jeg er svært glad over å få være en del av SAS’ fremtid og jeg kjenner meg beæret over oppdraget som konsernsjef for Skandinavias ledende flyselskap, noe jeg går til med stor entusiasme, sier van der Werff.

Bedring fra «ultrasvake» nivåer

I en oppdatering i forkant av resultatfremleggelsen påpeker analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank at en bedring er på vei inn i SAS-regnskapene, men fra «ultrasvake» nivåer.

«Samlet har kvartalet bydd på trafikkinntekter på ca. 2,35 milliarder svenske kroner, hvilket er det høyeste nivået siden COVID-19-forstyrrelsene begynte, men likevel langt under 10,3 milliarder svenske kroner fra 3. kvartal 2018/19», skriver analytikeren.

Han bemerker at SAS’ kapasitet i tredje kvartal har vært 64 prosent enn 2019-nivået, men at trenden har vært klar fremgang. SAS fløy i juli på nær halvparten av «normal» kapasitet, ifølge Jacobsen.

«Sparsomme kommentarer»

Sydbank-analytikeren ventet ingen nye prognoser fra SAS, på grunn av fortsatt stor usikkerhet omkring prisene og kapasitetsutviklingen.

Han tror også at den nye SAS-sjefen vil vente med å utbrodere sine vyer for selskapet til neste kvartalsfremleggelse, 30. november.

«Han har hatt lite tid til å planlegge de store endringene så langt, så vi forventer kun ganske sparsomme kommentarer om nye initiativer», skriver Pedersen.

Sydbank ventet et SAS-resultat på minus 1,87 milliarder svenske kroner før skatt i tredje regnskapsmessig kvartal, av en omsetning på omkring fire milliarder svenske kroner. Banken har en hold-anbefaling på SAS-aksjen.

Usikkerhet

Analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets ventet også svake SAS-tall.

I en oppdatering i forkant av resultatfremleggelsen påpeker analytikeren at passasjertrafikken er ned 75 prosent fra tredje kvartal i 2019, og at tiltagende antall COVID-19-tilfeller globalt skaper usikkerhet.

DNB Markets ventet et resultat før skatt på −1,7 milliarder svenske kroner, av en omsetning på 4,1 milliarder svenske kroner.

Les også Norwegian leverer overskudd etter restruktureringen: Tør ikke spå hvordan 2021 blir

Advarer om «betydelige tap»

Meglerhuset har en salgsanbefaling på SAS-aksjen med kursmål én (1) svensk krone. SAS sluttet til 1,95 norske kroner på Oslo Børs mandag. Det er opp rundt 2,4 prosent hittil i år, og nær 12 prosent det siste året.

«Vi synes fortsatt at prisingen (av aksjen, red.anm.) er strukket gitt utsiktene til betydelige tap på kort sikt, og tror derfor at en gjenopphenting er mer enn diskontert (reflektert i prisen, red.anm.)», skriver Westgaard i oppdateringen.

Bistått i Afghanistan

SAS har i løpet av sommermånedene sikret en kredittfasilitet på tre milliarder svenske kroner.

Etter kvartalets utløp har SAS inngått en finansiering av forhåndsbetalinger på rundt 100 millioner dollar for 10 fly av typen Airbus 320 Neo med levering i andre kvartal 2023.

SAS har også bistått skandinaviske myndigheter med evakueringen fra Afghanistan med i alt 22 flyginger.

*SAS foretok en nedskrivning på én milliard svenske kroner samt bokførte 245 millioner svenske kroner i restruktureringskostnader i regnskapsmessig tredje kvartal 2020.

