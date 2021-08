Bergen Carbon Solutions tapte 12 millioner

Bergen Carbon Solutions håper å få en ny produksjonsenhet for nanofiber på plass i første kvartal neste år. Selskapet er fortsatt under oppbygging, og leverer derfor et tap i første halvår.

Bergen Carbon Solutions utvikler en ny og miljøvennlig teknologi for produksjon av karbonnanofiber (CNF), som ifølge selskapet er lettere enn plast, sterkere enn stål og leder strøm bedre enn kobber.

Ifølge selskapet har dette materialet en kilopris på mellom 5.000 og 27.000 kroner kiloet, alt etter kvalitet. Materialet blir laget av klimagassen CO₂.

Bergen Carbon Solutions oppgir at resultatet etter skatt for første halvår var på minus 11,82 millioner kroner, fra et tap på 1,67 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet ble notert på Euronext Growth i mars, men er fortsatt under oppbygging og har derfor ingen inntekter. Selskapet har tidligere hentet kapital og sitter på drøye 100 millioner kroner i kontanter.

Vurderer produksjonsanlegg flere steder

Selskapet har etablert hovedkvarter til Flesland i Bergen, og har mål om å oppskalere produksjonen. En ny produksjonsenhet skal etter planen installeres på et avfallsanlegg i Rådalen i Bergen i første kvartal 2022. Selskapet har også planer om å sette opp produksjonsmoduler på Mongstad og i Mosjøen.

– Første halvår av 2021 var en travel og suksessrik periode med kapitalinnhenting, notering på Euronext Growth, stadig fremgang med å installere den første CNF-enheten i første kvartal 2022, oppskalering av den tekniske og kommersielle organisasjonen og at vi inngikk flere viktige intensjonsavtaler med potensielle kunder, sier direktør Jan Børge Sagmo i Bergen Carbon Solutions i en melding.

Selskapet har inngått intensjonsavtaler med to japanske og ett kinesisk selskap, i tillegg til Yara og Jackon.

Største eier i Bergen Carbon Solutions er investor Øystein Stray Spetalens Saga Pure med 16,9 prosent. Gründerne Finn Blydt-Svendsen og Jan Børge Sagmo eier henholdsvis 12,1 prosent og 10,1 prosent av selskapet.