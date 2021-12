Yngve Slyngstad blir sjef for Akers investeringsvirksomhet

Kjell Inge Røkkes Aker har ansatt den tidligere oljefondssjefen som sjef for Aker Asset Management. Målet er å etablere et fond på totalt 100 milliarder euro.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Aker i en melding tirsdag morgen.

– Aker og Aker Horizons har sammen arbeidet med å utvikle muligheter innenfor aktiv kapitalforvaltning og har gjort store fremskritt på kort tid. For å lykkes trengs en dyktig leder, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons i en felles uttalelse.

– Yngve Slyngstad er en ener innenfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerende resultater. Vi er glade for at Yngve har takket ja til å ta totalansvaret, og vi inspireres av hans ambisjoner, fortsetter de to Aker-toppene.

Slyngstad var sjef for Oljefondet frem til september i fjor, da Nicolai Tangen overtok jobben.

I den nye jobben vil Slyngstad få i oppgave å bygge Aker Asset Management (AAM) til å bli en sentral del av Akers portefølje fremover.

Blir eier

– God avkastning for investorer vil i årene som kommer først og fremst oppnås ved å koble den finansielle kapitalen nærmere industriell kompetanse. Muligheten for å levere kapitalforvaltning med høy langsiktig avkastning vil være bedre med en base i industriell kunnskap, sier Slyngstad i meldingen.

– Jeg ser frem til å lede arbeidet med å bygge og utvikle AAM til å bli en global organisasjon som leverer investeringsstrategier basert på dyp industriell innsikt.

Slyngstad tiltrer 1. mars, og vil eie fem prosent av aksjene i Aker Asset Management.

Slyngstad trekker frem at verden står overfor et energiskifte med store investeringsmuligheter.

– Samspillet mellom ledende industriselskaper og de store globale investorene må til for å realisere de store prosjektene som akselererer overgangen til nullutslippssamfunnet, sier han.

– Målet er å etablere fond på totalt 100 milliarder euro som vil investere i lønnsomme klimaløsninger som skaper verdier, fortsetter Slyngstad.

Summen tilsvarer i overkant av 1.000 milliarder kroner etter dagens kronekurs.

Var med å bygge opp Oljefondet

Med inntreden i industrikonsernet vil Slyngstad slutte i jobben hos Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet.

– Jeg har vært utrolig heldig som har fått være med på å bygge opp Oljefondet. Verdiene har mer enn hundredoblet seg siden vi startet forvaltningsorganisasjonen i 1998. Fondet vil bli stående som et av de viktigste fundamentene for samfunnet som vår generasjon fikk lagt ned, sier Slyngstad i en pressemelding fra Oljefondet.

Oljefondssjef Nicolai Tangen sier at Slyngstad har vært «ekstremt viktig» for utviklingen av NBIM.

– Jeg er enormt takknemlig for at han fortsatte i fondet etter at han fratrådte som leder og sørget for kompetanseoverføring og veiledning til meg. Det er fantastisk at han skal bli værende i Norge for å berike kapitalforvaltningsmiljøet basert her, sier Tangen.

Satser på kapitalforvaltning

Aker startet det nye området tidligere i høst. Virksomhetsområdet skal drive med aktiv kapitalforvaltning.

Aker Venture Capital og Aker Private Equity skal være de første initiativene, skrev Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen i et brev til aksjonærene i november.

Blant mulighetene som har blitt nevnt er en storstilt fornybarsatsing i Narvik. Planene inkluderte både batteriproduksjon og datasenter. Her har Aker anslått at 50 milliarder kroner trolig må investeres for å realisere planene.

I november lanserte Aker også en plattform for investeringer i industriell teknologi og materialer i Bergen.

Venture Capital og Private Equity har fått en egen plass selskapsorganiseringen, som nå består av virksomhetsområdene Financial Holdings, Industrial Holdings og Asset Management.

I sistnevnte blir altså den tidligere oljefondsjefen Yngve Slyngstad ny sjef.

Nye grønne satsinger

De siste årene har Aker og Kjell Inge Røkke utvidet virksomheten fra å satse tungt på olje og gass gjennom selskaper som Aker BP og Aker Solutions, til også å satse mye på nye energiløsninger.

Aker har etablert eierselskapet Aker Horizons, som blant annet satser på fornybar energi, og flere andre børsnoterte selskaper:

Aker Offshore Wind, som skal utvikle havvindanlegg

Aker Carbon Capture, som satser på fangst og lagring av CO₂

Aker Clean Hydrogen, som skal produsere hydrogen