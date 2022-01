Nest beste dag for Equinor-aksjen: Mer verdt enn de fire neste på listen

Equinor-aksjen trosset børsnedturen torsdag og stengte på sitt nest høyeste nivå noensinne. Oljegiganten er verdt over 800 milliarder kroner – mer enn DNB, Telenor, Hydro og Adevinta til sammen.

OPPTUR FOR OPEDAL: Equinors toppsjef Anders Opedal kan glede seg over solid aksjeoppgang, og en markedsverdi på over 800 milliarder kroner. Vis mer

Oslo Børs stengte torsdag med en kraftig nedgang på 1,37 prosent, etter at frykt for høyere renter har sendt markedene nedover i USA og Asia.

Men Equinor-aksjen trosset nedturen, og var den eneste av de fem mest omsatte aksjene som steg for dagen. Equinor-aksjen stengte på 246,70 kroner, som er aksjens nest høyeste nivå ved stenging noensinne. Rekorden ble satt 21. desember i fjor, da aksjen stengte på 249,65 kroner.

Oljekjempen er det desidert største selskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på hele 803,67 milliarder kroner. Equinor har opplevd en aksjeoppgang på hele 70 prosent siden starten av 2021.

Til sammenligning er verdien av de fire neste selskapene på topplisten til sammen på like under 800 milliarder kroner, fordelt på 317 milliarder for DNB, 196 milliarder for Telenor, 143 milliarder for Norsk Hydro og 138 milliarder på Adevinta.

– Det er jo voldsomt, men det er en rasjonalitet bak det. Equinor hadde vel det beste resultatet på mange år i tredje kvartal, etter rekordhøye råvarepriser. Kontantstrømmen i selskapet er helt ekstrem, og utbyttekapasiteten er veldig god, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet til E24.

Kundene i Nordnet har ifølge Johannessen økt sin eksponering i olje- og gasselskapene Aker BP og Equinor i løpet av fjoråret. Det har vært et skifte blant kundene fra antatt bærekraftig og teknologiaksjer til bankaksjer som DNB, noen av sparebankene og Storebrand, samt sykliske aksjer som Yara og Hydro, påpeker han.

– Det er et skifte i takt med det vi ser i økonomien, sier Johannessen.

– Det er logisk

Investeringsøkonomen er ikke overrasket over at Equinors børsopptur har fortsatt gjennom høsten og vinteren.

– Det er logisk at Equinor er på all time high nå som vi ser rekordhøye gasspriser og høye oljepriser. Kombinert med en sterk dollarkurs gjør dette at inntjeningen i kroner er veldig god, sier Johannesen.

– Fed har varslet raskere rentehevinger for å stagge inflasjonen, og det kan være positivt for sykliske aksjer som pleier å gjøre det bra i et høyt rentescenario. Så da er det logisk at oljeaksjene gjør det bra, når oljemarkedet samtidig er stramt, sier han.

Disse aksjene har gjort det best

Oljeprisen er opp over to prosent for dagen og fem prosent så langt i 2022, og passerte torsdag 82 dollar fatet. Det bidrar til at flere oljetunge aksjer har gjort det godt på hovedindeksen så langt i år.

Blant annet har Aker BP steget 4,68 prosent og Equinor med 4,58 prosent så langt i 2022, ifølge Infront.

Skyhøye gasspriser i Europa har bidratt til solid inntjening i olje- og gasselskaper i vinter. Prisen har vært mange ganger høyere enn normalt. Selv om mildere vær og økt tilgang på flytende naturgass har senket prisene noe, er gassen fortsatt unormalt dyr.

Dette er de tre aksjene som har gjort det best på hovedindeksen hittil i 2022:

Norwegian Air Shuttle er opp 9,77 prosent

Golden Ocean Group er opp 9,05 prosent

MPC Container Ships er opp 8,76 prosent

Disse aksjene har gjort det dårligst på hovedindeksen så langt i år:

Arcticzymes Technologies er ned 9,57 prosent

PCI Biotech Holding er ned 8,84 prosent

Nordic Semiconductor er ned 8,13 prosent

