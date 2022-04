Bankmann skal stoppe Fjordkrafts børsbank

Etter et nytt stup på Oslo Børs er Fjordkraft tilbake på noteringskursen fra mars 2018. Nå skal tidligere Sbanken-topp Magnar Øyhovden få strømkundene til å smile igjen.

SKAL SNU TRENDEN: Tidligere Sbanken-sjef Magnar Øyhovden (t.v.) blir ny sjef i Fjordkraft, strømleverandøren som er flaggskipet til det børsnoterte konsernet Fjordkraft Holding, der Rolf Barmen (t.h.) er konsernsjef.

Publisert: Oppdatert i går 21:20

Fjordkraft Holding falt hele elleve prosent på Oslo Børs onsdag, etter å annonsert nye inntjeningsmål under sin kapitalmarkedsdag som skuffet investorene.

Dermed fortsetter den dramatiske nedturen for Bergen-selskapet, som har mistet nær 7,9 milliarder av sin markedsverdi på halvannet år.

Mens det voldsomme børsraset stjal overskriftene, kom det en annen viktig nyhet under dagens kapitalmarkedsdag.

Magnar Øyhovden, tidligere sjef for Sbanken, er ansatt for å lede konsernets spydspiss, strømgiganten Fjordkraft.

– Fjordkraft har et potensiale som er større enn det har fått ut hittil, spesielt med tanke på omdømme og kundetilfredshet. Her ser jeg en klar utfordring som jeg ser frem til å ta fatt på, sier Øyhovden til E24.

Fjordkraft-konsernet gikk ut av første kvartal med 663.000 kunder i privatsegmentet, en nedgang på 29.000 fra foregående kvartal, og 98.000 færre enn toppen i tredje kvartal 2020.

– Hvorfor mener du Fjordkraft har en utfordring med omdømmet sitt?

– De har vel uttalt seg mye om dette allerede, og jeg skal ikke si så mye mer selv akkurat nå. Vi skal evaluere hva som er bra og også se på de tingene vi er blitt kritisert for, sier Øyhovden.

Magnar Øyhovden (54) Ansatt som ny sjef i Fjordkraft AS, Norges største strømleverandør. Kommer fra stillingen som konserndirektør i Media Bergen.

Mest kjent for sin periode i Sbanken, tidligere Skandiabanken, der han jobbet fra 2006 til 2019. Først som salgssjef, og senere som administrerende direktør.

Utdannet bedriftsøkonom fra NHH 1990-1992 og har gjennomført AFFs Solstrandprogram 2012–2013. Vis mer

Hele oppturen er borte

Fjordkraft-aksjen stengte på 31 kroner mandag. Dermed er den for første gang tilbake på samme nivå som da konsernsjef Rolf Barmen ringte i børsbjellen i mars 2018.

Siden fulgte flere år med nærmest kontinuerlig oppgang frem til toppnoteringen på 100 kroner per aksje i september 2020.

HELE OPPTUREN BORTE: Fjordkraft-aksjen ga fantastisk avkastning etter børsnoteringen i 2018, men nå er hele oppturen forduftet.

Siden den gang har en giftig kombinasjon av ramsalt kritikk fra forbrukermyndigheter og volatile strømpriser satt både kundevekst og inntjening under press, og sendt aksjekursen i fritt fall.

I motsetning til hva mange tror, tjener ikke Fjordkraft mer penger når strømprisen er høy, slik den har vært det siste året.

Selskapet driver kun med videresalg av strøm, så økte priser er bare negativt, siden det gir mer prisbevisste og misfornøyde kunder.

– Strømsalgsselskapene utgjør et fordyrende mellomledd, og det beste for forbrukerne kan fort være å legge ned hele bransjen, sa SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til E24 i januar.

Han lanserte samtidig tanken om å etablere et «Statstrøm» som skulle ta ansvar for å sikre stabile og rimelige strømpriser til befolkningen.

– Hvorfor trenger man Fjordkraft og andre strømselskaper, Øyhovden?

– Slik jeg ser det er markedet preget av god og sunn konkurranse, som bidrar til å drive frem nye og gode løsninger for kundene. Uten strømsalgsleddet ville man neppe hatt så mange tjenester som gir muligheten til smartere strømbruk, og dermed lavere kostnader når prisene er høye, sier Øyhovden.

Vil være åpen og transparent

Lokkepriser, skjulte påslag og villedende markedsføring. Strømbransjen har fått mye pepper for sin forretningspraksis de siste årene, særlig fra Forbrukerrådet.

Mens Øyhovdens tidligere arbeidsgiver Sbanken og deres heldigitale strategi har gitt landets mest fornøyde bankkunder, selger Fjordkraft fortsatt strømavtaler via stands på gaten og dørsalg.

– Er dette en praksis som hører fremtiden til?

– Jeg skal ikke mene noe om det nå, men det er klart at hva som driver oss til å velge det ene over det andre endrer seg over tid, og dette er noe jeg er vant til å stille spørsmål ved, sier Øyhovden.

I en pressemelding fra Fjordkraft der hans ansettelse annonseres, uttaler Øyhovden at både Fjordkraft og strømbransjen «har en stor jobb foran seg med å styrke omdømmet.»

– Hva konkret ser du for deg at dere kan gjøre med det?

– Mye handler om transparens, at produktene skal bli enda enklere å forstå. Vi skal være åpne på det vi leverer, og tilgjengelige for kundene. Det trenger ikke være vanskeligere enn det, sier Øyhovden.

Onsdag ble det også annonsert at Fjordkraft Holding bytter navn til Elmera Group.

Den børsnoterte konsernspissen, som også omfatter et mobilselskap og strømsalg i andre nordiske land, skal fortsatt ledes av Rolf Barmen.