Maaseides Kraft Finans har solgt eiendom for 3,5 milliarder i år: - Jeg er stolt

Like før jul landet Kraft Finans en avtale på rundt 2,5 milliarder kroner da selskapet solgte seks eiendommer til Arctic Securities. Totalt i år har selskapet, hvor Bjørn Maaseide er hovedaksjonær, solgt eiendom for 3,5 milliarder kroner.

Bjørn Maaseide er største eier i Kraft Finans med sine 44,9 prosent. Vis mer

– Jeg er veldig stolt over denne transaksjonen. Det er ikke hver dag et selskap som startet opp i Sandnes er involvert i milliardtransaksjoner, men jeg er aller mest stolt på vegne av kundene våre, sier Bjørn Maaseide til Aftenbladet/E24.

I november omtalte Aftenbladet/E24 at Kraft Finans var i ferd med å selge deler av eiendomsporteføljen som selskapets kunder sitter på. Like før jul falt de siste brikkene på plass da samtlige generalforsamlinger stemte for et salg. Kjøper er meglerhuset Arctic Securities, som gjennom selskapet Public Property Invest AS, blir den nye eieren av de seks næringseiendommene. Etter det Aftenbladet erfarer skal den totale kjøpesummen være på rundt 2,5 milliarder kroner.

– Kundene er vinnerne

Ifølge Kraft Finans sitter kundene igjen med en samlet gevinst på 175 millioner kroner, etter at de har stått for om lag 75 prosent av kapitalen til eiendomsprosjektene. Det gir kundene en avkastning på mellom 24 og 51 prosent, avhengig av hvilke eiendommer de har investert i.

De seks eiendommene som nå selges er i dag leid ut til statlige leietakere. Blant de seks eiendommene finner vi Gyldenløves Gate 23 i Kristiansand, som kommunen i dag leier, to politistasjoner som er lokalisert i Gjøvik og Lillehammer, samt en kontoreiendom i Tønsberg som har flere statlige leietakere.

– Kraft Finans får selvfølgelig noen økte inntekter som følge av salget, men det er ikke snakk om veldig høye beløp. Det er først og fremst kundene våre som sitter igjen som de store vinnerne her. Eiendomsinvesteringene har en levetid på mellom 2 og 3,7 år, og da snakker vi meget bra avkastning over en veldig kort periode, sier Bjørn Maaseide, som er største eier i Kraft Finans med sine 44,9 prosent gjennom selskapet BFBK Finans.

Solgte Porsche-bygget

Salget av de seks eiendommene gjør at Kraft Finans har solgt totalt ti eiendommer i år. Etter det Aftenbladet kjenner til, skal den totale salgssummen ligge på rundt 3,5 milliarder kroner. Blant eiendommene finner vi Porsche-bygget og Bavaria-kvartalet på Forus som ble solgt for rundt 500 millioner kroner tidligere i år.

– Kraft Finans sine kunder er ikke store profesjonelle eiendomsinvestorer, men for det meste vanlige folk eller selskaper som er i den heldige posisjonen at de har overskuddslikviditet til å investere i produkter som fond, aksjer eller eiendom. Eiendom kan egne seg for mange, men svært få har mulighet til å kjøpe et næringsbygg på egenhånd. Vi har løst det med at flere kunder kan kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom, og sånn sett sørget for at enda flere har fått tatt del i den verdiutviklingen som har vært i dette markedet de seneste årene, sier Bjørn Maaseide.

Kraft Finans solgte Porsche-bygget på Forus tidligere i år. Vis mer

Kraft Finans solgte Bavaria-kvartalet på Forus tidligere i år. Vis mer

Har kjøpt for 1,6 mrd.

Samtidig som Kraft Finans i 2021 har solgt eiendom for 3,5 milliarder kroner, har selskapets kunder også investert i seks nye eiendomsprosjekter til en samlet kjøpesum av 1,6 milliarder kroner. For litt over uker siden kjøpte kundene et signalbygg i Førde Sentrum for 230 millioner kroner. Også denne eiendommen er leid ut til statlige aktører.

Stian Pedersen, investeringssjef i Kraft Finans Vis mer

– For noen år siden tok vi et bevisst valg med å finne eiendomsprosjekter med statlige leietakere. Når det kommer til forventet avkastning har disse prosjektene litt lavere estimater, men samtidig har de god trygghet på leietakersiden, sier investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen.

Satser på statlige leietakere

Når salget av de seks nevnte eiendommene til Arctic Securities nå er formalisert, sitter kundene til Kraft Finans igjen med en eiendomsportefølje bestående av 17 eiendommer. Flertallet av dem er eiendommer med statlige leietakere. Pedersen regner med at det i 2022 både blir solgt og kjøpt nye eiendommer i porteføljen.

– Når det kommer bud på eiendommene som vi mener er gode, så er det opp til kundene å avgjøre om de ønsker å ta gevinst. Vi opplever for tiden høy interesse for eiendommene våre. Samtidig er vi stadig på jakt etter interessante eiendommer som vi kan tilby kundene våre, sier Pedersen.

Siden Kraft Finans startet med satsingen på næringseiendommer i 2016, har selskapets kunder deltatt i 25 eiendomsemisjoner, til en samlet kjøpspris på over 8 milliarder kroner. Investorene har investert i underkant av 2 milliarder kroner i egenkapital i prosjektene.

Kraft Finans forvalter over 6 milliarder kroner på vegne av i overkant 2000 kunder. Pengene er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, Kraft Høyrente, Kraft Global og Eiendom.