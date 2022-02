DNB økte overskuddet – vil dele ut over 15 milliarder i utbytte

Storbanken melder om «full fart» i næringslivet. Overskuddet før skatt økte til åtte milliarder i fjerde kvartal.

LEGGER FREM KVARTALSRAPPORT: DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Veksten viser at norsk næringsliv har sterk motstandskraft, og igjen er det full fart i store deler av næringslivet, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en pressemelding.

DNB legger torsdag frem den finansielle fasiten for fjerde kvartal. Rapporten viser at banken tjener mer på utlånene samtidig som provisjonsinntekter økte:

Resultatet før skatt steg til på 8 milliarder kroner fra 5,55 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før.

Analytikerne som følger banken hadde ventet at resultatet ville stige til 7,89 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

DNBs netto renteinntekter, som er bankens viktigste kilde til inntekter, økte til 10,3 milliarder kroner fra 9,5 milliarder året før. Her falt netto renteinntekter fra personkunder, men det ble mer enn oppveid av oppgangen fra bedriftskundene.

Netto provisjons- og gebyrinntekter økte i perioden med 555 millioner til 3,05 milliarder kroner, drevet av blant annet meglerhuset DNB Markets.

Lave utlånstap

DNB skriver at gjenåpningen av samfunnet gir økt aktivitet i norsk økonomi.

– Med arbeidsledighet tilbake til nivået før pandemien, og høy investeringsvilje hos bedriftene, opplever DNB stor pågang fra kunder, skriver banken.

DNB melder om lave tap på utlån.

I pandemiåret 2020 var utlånstapene de største på mange år, men gjennom 2021 falt tapene igjen.

Fasit for fjerde kvartal var avsetninger til tap på 275 millioner kroner.

Vil dele ut 15,1 mrd.

Utbyttene i bankene er tilbake etter pandemien. DNB vil betale ut 9,75 kroner per aksje til eierne, tilsvarende et samlet beløp på 15,1 milliarder kroner.

Største aksjonær er staten som sitter på 34 prosent av aksjene gjennom Nærings- og fiskeridepartementet, etterfulgt av Sparebankstiftelsen DNB med 8,4 prosent av aksjene.

Analytikere har ventet at stigende renter vil bidra til økte renteinntekter i bankene.

DNB varslet den første renteøkningen i september etter at Norges Bank hadde satt opp styringsrenten for første gang etter pandemien. Deretter varslet banken i desember enda en renteøkning.

Det ligger også an til at renten vil stige videre de neste årene. Norges Bank har varslet at styringsrenten trolig settes igjen i mars og deretter videre opp de neste årene.

Milliardoverskudd i meglerhuset

Meglerhuset til DNB melder om samlede inntekter på nær to milliarder kroner i kvartalet, over 400 millioner mer enn i perioden året før.

Resultatet før skatt bikket milliarden, mot 736 millioner året før.

DNB Markets får provisjonsinntekter når meglerhuset tilrettelegger for transaksjoner i kapitalmarkedet, som for eksempel ved børsnoteringer eller ved oppkjøp og sammenslåinger.

Meglerhuset handler også med rentepapirer, valuta og råvarer.

På det meste har meglerhuset dratt inn halvannen milliard kroner i kvartalet til storbanken.

Klaget på Sbanken-vedtak

DNB har forsøkt å kjøpe konkurrenten Sbanken, fått nei fra Konkurransetilsynet og i desember varslet DNB klage på vedtaket.

Klagen er under behandling i Konkurranseklagenemnda, som er ventet å komme med en avgjørelse innen 18. mars neste år.

Det var først i april i fjor at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. Men Konkurranseklagenemnda mener at oppkjøpet særlig vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.