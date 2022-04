Netflix vil satse på annonser etter kundeflukt

Netflix lager lavprisversjon av strømmetjenesten for å demme opp for kundene som nå rømmer fra tjenesten.

Toppsjef i Netflix, Reed Hastings, vil gi kundene mer valgfrihet og røper at selskapet jobber med en lavprisversjon av tjenesten.

Netflix-aksjen faller over 25 prosent i førhandelen på Wall Street etter at strømmegiganten kunngjorde skrekktall tirsdag kveld.

Nå vil Netflix skape en lavprisversjon av strømmetjenesten som inkluderer annonser, ifølge Bloomberg. De skal også gjøre grep for å hindre passorddeling og kutte investeringer i filmer og TV-programmer.

Det er en stor endring for strømmetjenesten, som har så langt har vært helt reklamefri.

Det var Netflix-sjef Reed Hastings som fortalte om potensialet for annonser i en telefonkonferanse med investorene tirsdag kveld, i etterkant av tall-slippet.

– De som har fulgt Netflix vet at jeg har vært imot kompleksiteten av reklame og at jeg er en stor fan av abonnementets enkelhet, sa Hastings under samtalen.

– Jeg er en større fan av forbrukervalg, og det er veldig fornuftig å la forbrukere som ønsker å ha en lavere pris og er reklametolerante få det de vil ha, sa han videre.

Netflix vil jobbe med å lage en annonsestøttet versjon av tjenesten i løpet av det neste året eller to, sa Hastings videre.

Strømmetjenesten hadde 221,6 millioner abonnenter ved utgangen av mars. I første kvartal mistet selskapet 200.000 abonnenter, ifølge kvartalsrapporten.

Det er første gang strømmetjenesten mister abonnenter på over et tiår.

Samtidig venter Netflix å miste to millioner kunder i andre kvartal.

Ifølge rapporten har selskapet til nå trodd at mye av den avtagende veksten i 2021 skyldtes at effektene av coronapandemien roet seg. Nå peker selskapet pekte på andre faktorer:

Konkurransen med strømmetjenester som Disney+, Amazon Prime og HBO har dratt seg til de siste tre årene.

Vekstmulighetene hemmes av at mange deler kontoen sin med andre, ifølge strømmetjenesten. De anslår at så mye som 100 millioner husholdninger har tilgang på Netflix i tillegg til de drøyt 221 millionene abonnentene de har i dag.

I tillegg mener strømmetjenesten at faktorer som økende inflasjon, treg økonomisk vekst og Russlands invasjon av Ukraina også har en innvirkning. Tilgangen på tv-er det er mulig å vise Netflix på og kostnader for internett-trafikk er også elementer som trekkes frem.