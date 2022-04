Oljefondet-smell i urolig første kvartal

Oljefondet fikk en avkastning på minus 653 milliarder kroner i første kvartal. Ved slutten av kvartalet var fondet verdt 11.657 milliarder.

Det kommer frem i en oppdatering fra fondet. Fondet har ikke pressekonferanse og legger ikke frem en egen rapport for første kvartal. Det gjøres bare halvårlig.

– Første kvartal har vært preget av geopolitisk uro, noe som også har påvirket markedene. Avkastningen var negativ for både aksjer og renter, men positiv for unotert eiendom, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet.

Slik var avkastningen i fondets ulike eiendeler i kvartalet:

aksjeinvesteringene: minus 5,2 prosent

renteinvesteringene: minus 4,8 prosent

investeringene i unotert eiendom: 4,1 prosent

Fondet fikk en bedre avkastning i første kvartal enn referanseindeksen som det måler seg mot. Fondets avkastning var 0,66 prosentpoeng eller 82 milliarder kroner høyere enn avkastningen i referanseindeksen.

Urolige markeder

Avkastningen i fondet er avhengig av utviklingen i markedene, som var urolige gjennom første kvartal. Den brede amerikanske S&P500-indeksen, som viser utviklingen i 500 ledende selskaper, falt med om lag fem prosent i kvartalet, og var på det verste i mars ned rundt 12 prosent for året.

Fondets verdi påvirkes imidlertid av flere faktorer enn bare avkastning. For eksempel vil en sterkere krone senke fondets verdi målt i kroner, mens en svakere krone vil øke fondets kroneverdi. I første kvartal ble fondets verdi isolert sett redusert med 171 milliarder kroner på grunn av valutabevegelser, opplyser NBIM.

Oljefondets verdi påvirkes også av om regjeringen tar ut eller setter inn penger, noe som avhenger av størrelsen på statens olje- og gassinntekter. I 2021 tok regjeringen 129 milliarder kroner fra fondet, men høyere inntekter i år gjør at staten kan sette av penger i fondet.

I første kvartal 2022 tilførte regjeringen 141 milliarder kroner til fondet, opplyser NBIM.

Verdifall på 683 milliarder

Oljefondet var verdt 11.657 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Det er 683 milliarder kroner mindre enn verdien ved nyttår på 12.340 milliarder kroner. Fondet har steget mye i verdi de siste årene, etter solide oppturer i markedene.

Ved utgangen av første kvartal var 70,9 prosent av fondet investert i aksjer, 26,3 prosent i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur.

Oljefondet hadde aksjer for 8.262 milliarder kroner, renteinvesteringer for 3.066 milliarder kroner, unotert eiendom for 315 milliarder kroner og havvind for 13 milliarder kroner ved slutten av første kvartal.

Skal selge russiske aksjer

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar påla den norske regjeringen Oljefondet å selge sine russiske aksjer. Fondet har opplyst til regjeringen at dette kan tid. Mange land har innført strenge sanksjoner mot Russland.

Ifølge Reuters skal også den russiske sentralbanken ha forbudt utenlandske aksjonærer å selge sine eiendeler i landet.

Fondet oppga i mars at beholdningen av russiske aksjer trolig hadde falt i verdi til 2,5 milliarder kroner, fra 27,4 milliarder kroner ved nyttår.

