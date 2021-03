Eksperter reagerer på Volkswagens «aprilspøk»: – Hele markedet har gått av hengslene

Bilprodusenten Volkswagens amerikanske avdeling spøkte med å skifte navn til «Voltswagen» som en del av elbilsatsingen, nå beklager selskapet.

AKSJESVING: Volkswagens aksjekurs hoppet tirsdag, samme dag som selskapet sendte ut en falsk pressemelding om at de skifter navn til «Voltswagen». Aksjen faller etter at selskapet kaller det hele for en tidlig aprilspøk. Vis mer byoutline Ole Spata / DPA

Volkswagens aksjekurs fikk seg et løft etter at selskapet publiserte en falsk pressemelding om at de skifter navn til «Voltswagen», og endte tirsdag med en oppgang på 10,3 prosent.

Det var bare ett problem. Det hele var et pr-stunt.

– Volkswagen of America vil ikke bytte navn til «Voltswagen». Navnebyttet var laget som en kunngjøring i aprilsnarrens ånd, for å fremhev lanseringen av den helt elektriske ID. 4 SUV og signalisere vår forpliktelse til bringe elektrisk mobilitet til alle, sa en talsperson i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Volkswagen-aksjen falt onsdag på det meste litt under fem prosent, men endte dagen ned 1,01 prosent. Så langt i år har aksjen styrket seg over 80 prosent.

Selskapet sier til Financial Times at intensjonen ikke var å endre aksjekursen.

– Ønsket var å rette oppmerksomhet mot en viktig sak for selskapet og industrien. Vi er lei oss for at kunngjøringen kan ha opprørt folk, sier selskapet til avisen.

– Utrolig dumt

Sjefstrateg Tom Morton ved reklamefirmaet R/GA i New York mener saken er for alvorlig til å tulle med, skriver Bloomberg.

Morton peker på at skiftet til elektriske biler er den viktigste utfordringen for bilbransjen for tiden. Det at selskapet velger å tulle med det undergraver engasjementet deres, ifølge Morton.

Juseksperter AP har snakket med går enda lengre. Det amerikanske finanstilsynet «Securities and Exchange Commission» bør gripe inn, mener James Cox, som underviser i selskap- og verdipapirrett ved Duke University. Han mener slik informasjon kan forstyrre prisingen av aksjen.

– Hele markedet har gått av hengslene. Vi må tegne en ganske klar linje i sanden, tror jeg, om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt, sier Cox.

Økonomi- og jusprofessor Erik Gordon ved University of Michigan mener tilsynet bare vil være interessert hvis det hadde vist seg at Volkswagen bevisst la ut den falske pressemeldingen for å manipulere aksjekursen.

– Det er utrolig dumt, men hvis det å være dum var ulovlig, ville en tredjedel av toppsjefene i USA ha sittet i fengsel, sier Gordon til AP.

Andre knytter hendelsen til «dieselgate», den massive utslippsskandalen som har ridd Volkswagen som en mare siden saken ble avdekket i 2015.

– Det viser bare en mangel på forståelse om hva selskapet gjorde, hvor det er nå og hva det må gjøre for å gjenoppbygge sin historie og sitt omdømme, sier kommunikasjonsprofessor Paul Argenti til Washington Post.

En rekke medier gikk fem på

Volkswagen skrev i meldingen at deres amerikanske datterselskap Volkswagen Group of America vil gjennomføre et offisielt navneskifte til «Voltswagen of America».

– «Voltswagen of America» representerer selskapets satsing på elektriske kjøretøy, skrev selskapet, ifølge Wayback Machine, som viser hvordan nettsider har utviklet seg over tid.

Deretter har meldingen blitt slettet, viser en oversikt over siste pressemeldinger fra selskapet.

E24 siterte amerikanske CNBC, og gikk dermed fem på. Nyhetsbyråene AP og AFP, samt USA Today, CNBC og Washington Post var blant flere medier som gikk på limpinnen.

Det angivelige navnebyttet var også blitt gjennomført på Volkswagens amerikanske profiler i sosiale medier.

