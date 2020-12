Utlendinger sluker norske ferger: – Vemodig at det er slutt

Med EQTs raid på Torghatten er de fleste norske fergerederiene overtatt av utenlandske fond. – Vanskelig å konkurrere på sikt, sier Tor Andenæs, som selger sine Torghatten-aksjer til EQT.

SELGES I TUR OG ORDEN: Flere norske fergerederier er blitt solgt til utenlandske fond de siste årene, inkludert Norled. Bildet viser Norleds hybridferge «Festøya» Vis mer byoutline Halvard Alvik / NTB

– Det er vemodig at det nå er slutt, men så er det også slik at fergerederiene i stadig større grad har blitt tatt over av internasjonale strukturfond, sier Tor Andenæs i Andenæs Gruppen til E24.

Familieselskapet har godtatt budet fra private equity-giganten EQT for sin aksjepost på 12,1 prosent i transportkonsernet Torghatten.

For 13 dager siden annonserte EQT oppkjøpet av Danmarks største fergerederi for persontrafikk, Molslinjen. Nå står Norge for tur.

– De finansierer seg billigere enn det vi og andre kan, og da blir det vanskelig å konkurrere på sikt, sier Andenæs.

Flere salg de siste årene

Milliardbudet på Torghatten kommer etter at majoriteten av norske fergerederier har havnet på utenlandske hender de siste årene.

Hurtigruten ble solgt til det britiske fondet TDR i 2014.

I 2018 ble buss- og fergekonsernet Boreal kjøpt opp av det Hongkong-baserte infrastrukturfondet Everbright Overseas.

I 2019 solgte Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) sine aksjer i Norled til et 50/50 eid selskap bestående av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

SELGER TIL EQT: Tor Andenæs og Andenæsgruppen. Vis mer byoutline Fotograf Ansgar Valbo

Hvis EQT får gjennomført overtagelsen av Torghatten, står Fjord 1 og primus motor Per Sævik igjen som et av få gjenværende fergeaktører i Norge med norsk eierskap.

– Det er jo nesten bare fond som eier fergerederier nå. Hvem skulle ha trodd det for noen år siden. Jeg har ikke noe negativt å si om fond, men vi er hvert fall veldig glade for at Sævik-familien er en såpass sterk eier gjennom Havila, sier Dafinn Neteland, administrerende direktør i Fjord1 til E24.

ENSOM SVALE: Per Sævik holder stand som hovedeier av Fjord 1-rederiet. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

– Fortsettelse av en trend

Det statlige investeringsselskapet Argentum har eierinteresser i en rekke private equity-fond (PE), inkludert flere fra EQT.

Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn påpeker at EQTs mulige oppkjøp av Torghatten er en fortsettelse av en trend man også har sett i andre land.

– Bakgrunnen for PE-fondenes interesse i sektoren er at disse rederiene har langsiktige, forutsigbare inntekter med offentlige aktører som motpart, noe som gir attraktive infrastruktur-egenskaper. Samtidig har man mulighet for å videreutvikle konseptene og vokse gjennom å konkurrere om nye fergesamband i andre regioner, samt effektivisere driften gjennom en flåtefornyelse, sier Høegh Krohn.

ATTRAKTIVE REDERIER: Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn ser flere grunner til at utenlandske fond vil eie nordiske fergerederier. Vis mer byoutline Erlend Aas / NTB

Han viser til at EQTs nevnte oppkjøp av Molslinjen i Danmark ga en betydelig verdiøkning for den tidligere eieren. Høegh-Krohn tror Torghattens satsing på utslippsfrie ferger har vært et trekkplaster for EQT.

– Vi har sett at den type selskaper med markert bærekraftsprofil får en høy prising generelt, særlig i kombinasjon med muligheten for å hente ut stordriftsfordeler, sier Høegh-Krohn.

EQT råder over 75 milliarder euro i innhentet kapital og 46 milliarder euro i forvaltningskapital fordelt på 16 aktive fond.

Høegh-Krohn understreker at han ikke kjenner til EQTs konkrete vurderinger i dette tilfellet.

– Store oppkjøpsfond som EQT er godt posisjonert for å gjøre investeringer i denne typen sektorer, som står overfor betydelige investeringsbehov, sier Høegh-Krohn.

Forventer å investere store beløp

EQT har lagt inn budet på Torghatten gjennom fondet EQT Infrastructure V, der EQT-partner Daniel Pérez er investeringsrådgiver.

– Hvorfor er det så spennende med nordiske fergerederier?

– Vi er et infrastrukturfond som fokuserer på selskaper som leverer samfunnskritiske tjenester og har en langsiktig og forutsigbar inntektsprofil. Alt dette ser vi i Torghatten, sier EQT-partner Daniel Pérez.

– Selskapet har levert en veldig imponerende vekst det siste tiåret, men vi ser betydelig vekstpotensial også fremover.

BLAR OPP: EQT og partner Daniel Pérez. Vis mer byoutline EQT

– Og hvor ligger dette vekstpotensialet?

– Først og fremst i en fortsatt elektrifisering av fergeflåten, noe som vil kreve betydelige investeringer, men også større forretningsmuligheter, sier Pérez.

– Kan det bli aktuelt å fusjonere Torghatten med Molslinjen?

– Akkurat nå konsentrer vi oss om å gjennomføre budprosessen, og hvis den er vellykket vil vi vil jobbe med å videreutvikle selskapet innenfor dagens rammer, sier Pérez.

– Men vi noterer oss også at Norge er verdensledende på elektrisk fergedrift, og at Torghatten snart skal sette i drift verdens største el-ferge. Dette er kunnskap som kan anvendes andre steder i Norden og Europa, men dette får vi ta som det kommer, legger han til.

Budet på Torghatten inkluderer ikke den kontrollerende aksjeposten i Widerøe, som i stedet blir skilt ut og fordelt til Torghattens eksisterende eiere.

– Hvorfor ville dere ikke ha Widerøe?

– Widerøe er et fantastisk selskap som har kommet seg gjennom covid-19-krisen på en beundringsverdig måte. Men vi er en infrastrukturinvestor, og det er ikke innenfor vårt mandat å investere i flyselskaper, sier Pérez.

