Borr Drilling enige med långivere

Riggselskapet sikrer mer likviditet fra långiverne sine og har samtidig besluttet å hente mindre emisjonspenger enn tidligere varslet.

RIGGSATSING: Finansmannen Tor Olav Trøim startet opp Borr Drilling og er et av selskapets største aksjonærer. I 2017 ble det notert på Oslo Børs. Selskapet kjøpte moderne oppjekkbare rigger billig. Vis mer

Fabian Skalleberg Nilsen

Anders Nybakken Kvale

Publisert: Oppdatert: 29. september 2020 18:23 , Publisert: 29. september 2020 18:02

Gjeldstyngede Borr Drilling, som ble grunnlagt av Tor Olav Trøim, har på nytt blitt enige med sine banker og fondet Hayfin om finansiering av riggselskapet, ifølge en melding tirsdag kveld.

Den nye avtalen bidrar med ytterligere 12 millioner dollar i likviditet, eller 113 millioner kroner, i tillegg til refinansieringen av gjelden som ble meldt sist uke.

Fakta om Trøims riggsatsing: Borr Drilling ble opprettet på Bermuda i august 2016 under navnet Magni Drilling Limited, men skiftet navn i slutten av 2016.

De to første oppjekkbare riggene ble kjøpt av Hercules Offshore i november 2016 for 130 millioner dollar. I desember samme år hentet Borr inn 155 millioner dollar i en emisjon og ble notert i gråmarkedet (OTC).

I mars 2017 ble 15 rigger kjøpt fra Transocean for 1,35 milliarder dollar. For å finansiere kjøpet ble det gjort en emisjon på 800 millioner dollar. Oljeservicekjempen Schlumberger investerte i Borr, og er nå den største aksjonæren.

I slutten av august samme år ble Borr notert på Oslo Børs.

Høsten 2017 meldte Borr Drilling at det kjøper ni nye oppjekkbare rigger fra selskapet PPL Shipyard PTE Limited for 1,3 milliarder dollar.

I 2018 ble Paragon Offshore kjøpt for 232,5 millioner dollar. Vis mer vg-expand-down

Henter mindre egenkapital

Borr Drilling har den siste uken to ganger utsatt tegningsperioden på en kapitalinnhenting på varslede 40 til 50 millioner dollar, som ble inngått som en del av avtalen med långiverne.

Nå er beløpet blitt redusert til mellom 20 og 30 millioner dollar, tilsvarende mellom 189 millioner kroner og 284 millioner kroner.

Dermed er likviditeten selskapet sikrer seg fortsatt på i overkant av 700 millioner dollar, eller 6,6 milliarder kroner, i løpet av 2021 og 2022, fremgår det.

Selskapet venter at emisjonspengene vil være hentet inn rundt klokken 19 tirsdag kveld. Tidligere er det blitt meldt at «visse investorer» hadde forhåndstegnet seg for 30 millioner dollar, der styremedlemmer og ledelsen utgjorde tre millioner dollar.

– Umiddelbart etter egenkapital-transaksjonen begynner vi å jobbe med verftene om avtaler for å styrke likviditeten ytterligere, legger toppsjef Patrick Schorn til i meldingen.

Samtidig opplyses det at Borr Drilling-styret dropper forslaget om å kjøpe tilbake obligasjoner i det konvertible lånet på 350 millioner dollar. Beslutningen forklares med «markedsvolitalitet og ugunstig prisindikasjon for det konvertible lånet».

– Fortsatt grunner til å være forsiktig

Kepler Cheuvreux skrev i en oppdatering sist uke at det venter at den nye egenkapitalen kan vare frem til andre halvår 2021. Det er da meglerhuset tror at det svært tyngede riggmarkedet begynner å vise tegn til bedring igjen.

Regnestykket er basert på at Kepler Cheuvreux øyner at Trøim-selskapet brenner kontanter for 20–25 millioner dollar per kvartal fremover.

Meglerhuset vil se nøyere på sine estimater på Borr Drilling senere, men fremhevet allerede da:

– Det er fortsatt grunner til å være forsiktig i vårt syn, fremgår det, til tross for at den nye egenkapitalen «utvider Borrs «runway» og øker opsjonsverdien i aksjen».

Aksjeras

Kepler Cheuvreux har nylig uttalt at Borrs finansielle profil ikke er attraktiv, i lys av et riggmarked som det forventes vil fortsette å være under press knyttet til utnyttelse og dagrater. Det ble også trukket frem at krisegrepene ikke har noen betydelig effekt på Borrs totale gjeldsnivå, som Kepler Cheuvreux mener er hovedårsaken til at investorer holder seg unna riggselskapet.

Borr Drilling-aksjen lå på toppen i 2018 på 212 kroner, mens den tirsdag avsluttet til kurs 6,32 kroner på Oslo Børs.

Bare siden årsskiftet har riggaksjen falt fra 76 kroner, tilsvarende et ras på over 90 prosent. Markedsverdien er nå på 992 millioner kroner, ned fra 8,5 millioner kroner ved årsskiftet.

Den gjeldstyngede riggbransjen hadde fortsatt ikke hentet seg inn etter oljesmellen i 2014 da coronakrisen inntraff. Nå er det for mange rigger i markedet og gjelden i flere selskaper er massiv.

