Beintøff start på året for SAS: Svidde av 1,85 milliarder i måneden

Torsdag slapp SAS resultatene for sitt første kvartal – november til januar. Allerede før jul varslet selskapet at starten på året ville bli tøft.

SAS-fly parkert på København lufthavn Kastrup under pandemien.

– Vi forventer en svakt kontantstrøm fra driften i første kvartal 2021 (november 2020 til og med januar 2021, journ.anm.) grunnet lav etterspørsel i vintersesongen, kombinert med økende refusjoner, sa avtroppende SAS-sjef Rickard Gustafson i desember.

Torsdag kom selskapet med fasiten og den viser hvor dramatisk coronapandemien fortsatt er for det skandinaviske flyselskapet.

Selskapets regnskap viser at det rant ut 5,50 milliarder svenske kroner av kassen i kvartalet. Det tilsvarer et snitt på 1,85 milliarder norske kroner i måneden.

SAS fikk i kvartalet inn 1,43 milliarder svenske kroner inn gjennom et nytt lån med norsk statsgaranti, som SAS søkte og fikk innvilget på tampen av 2020. Selskapet betalte samtidig noe ned på annen gjeld, slik at denne posten ikke påvirker det store bildet i kontantstrømmen.

Mye av årsaken til at kontantbeholdningen krympet så kraftig var billettrefusjoner til kunder som ikke reiste. SAS opplyser at 2,1 milliarder ble utbetalt i refusjoner i kvartalet.

I tillegg gikk det med 700 millioner til utsatte betalinger fra 2020 og restruktureringskostnader.

Holder man dette utenfor rant det 2,7 milliarder svenske kroner ut i kvartalet, eller rundt 900 millioner per måned. Det er godt over nivået på 500 til 700 millioner som SAS-ledelsen i fjor mente var nivået man jevnt over ville ligge på.

SAS fikk i fjor 12 milliarder svenske kroner inn i frisk kapital gjennom en krisepakke der særlig den svenske og danske staten, samt Wallenberg-familien, bidro med store midler. I tillegg fikk man altså inn en snau halvannen milliard fra den norske lånegarantiordningen for luftfarten.

Uten disse pengene hadde kassen til SAS vært tom for lengst. Selskapet opplyser at de gjennom første kvartal gikk fra en kontantbeholdning på 10,2 milliarder og ned til 4,7 milliarder svenske kroner.

PS! SAS varslet i april i fjor at 5.000 ansatte ville miste jobben. Mye av nedbemanningen ble gjennomført mot slutten av 2020 og førte dermed til utgifter knyttet til nedbemanningen.

Håper på mer trafikk mot sommeren

– Pandemien fortsetter å ha alvorlige negative effekter på hele luftfartsindustrien. Et økende antall smittetilfeller har ført til strengere reiserestriksjoner, med en påfølgende reduksjon i etterspørsel gjennom kvartalet og en stans i innhentingen for hele industrien, sier konsernsjef Rickard Gustafson i kvartalsrapporten.

– Utviklingen av vaksiner og vaksineprogrammer gir likevel håp om at restriksjonene vil bli løftet og at vi vil se en vekst i reisingen mot sommeren 2021, fortsetter han.

SAS sitt regnskapsår starter i november og løper til oktober året etter.

Første kvartal i regnskapsåret 2019/2020 var dermed det siste kvartalet før coronapandemien slo til for fullt.

Dette kommer også tydelig frem når man ser på det nye regnskapet sammenlignet med samme periode for ett år siden (tall i svenske kroner):

Omsetningen endte på 2,28 milliarder – ned fra 9,71 milliarder

Personalkostander endte på 1,43 milliarder, ned fra 2,58 milliarder

Drivstoffkostnader endte på 428 millioner, ned fra 2,02 milliarder

Netto driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) endte på −2,17 milliarder, ned fra −767 millioner

Resultat før skatt endte på −1,94 milliarder, ned fra −1,09 milliarder

Resultat etter skatt endte på −2,05 milliarder, ned fra −861 millioner

