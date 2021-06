Vipps tar hovedrollen i nordisk betalingsgigant

Selskapene ønsker å bli mer konkurransedyktige i det europeiske betalingsmarkedet, og gjennom fusjonen med de nordiske gigantene vil en av de største lommebøkene i Europa skapes.

Vipps-sjef Rune Garborg blir sjef for det nye selskapet. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold, E24.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Konkurransen innen betaling er global, ikke lokal, og vi trenger enda et sterkere fotavtrykk for å konkurrere med internasjonale aktører, sier Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps.

Han sier videre i meldingen at ved å kombinere de tre sterkeste merkevarene i Norden, og bygge enda en sterkere teknologiplattform vil de kunne tilby «bedre løsninger for folk og bedrifter over hele Norden», og bli mer konkurransedyktige i det europeiske betalingsmarkedet.

Garborg vil etter sammenslåingen bli leder av det nye selskapet. Styreleder i Vipps og konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen vil bli styreleder i det nye selskapet.

Les også Vipps tapte «bare» 70 millioner: – Klar forventning om lønnsomhet

Skiller lag etter tre år

Den nye eierstrukturen i selskapet etter sammenslåingen vil bestå av at Vipps eier 65 prosent, Danske Bank 25 prosent og OP Financial Group, eieren av Pivo, ti prosent.

Som en del av sammenslåingen vil de nasjonale infrastrukturselskapene BankID og BankAxept fisjoneres ut av Vipps. De to sistnevnte selskapene vil fortsatt være heleid av norske banker.

Danske Bank vil bistå i fusjoneringen av selskapene, og skriver i en pressemelding at de venter å bokføre en gevinst på 400-500 millioner danske kroner som resultat av prosessen.

Det er ikke mer enn tre år siden Vipps slo seg sammen med BankID og BankAxept. I 2018 godkjente Finansdepartementet nemlig fusjonen, og ifølge Vipps den gang ville det skape Nordens største aktør innen betaling og identifisering.

Fusjonen krever godkjenning fra relevante regulatoriske myndigheter som EU-kommisjonen.

Reguleres i Norge

Selskapet vil ha hovedkontor i Oslo, og være underlagt regulering av norske myndigheter. Det vil ikke være noen oppsigelser som følge av fusjonen, selskapet planlegger å investere ytterligere i teknologi, innovasjon og utvikling av nye produkter, opplyser de.

Det vil være over 500 ansatte fordelt på Danmark, Finland, Norge og Litauen. Alle de tre nåværende merkevarene vil foreløpig fortsette, og brukerne kan bruke appene som normalt fremover.

Ingen potensielle endringer kan skje før sammenslåingen er godkjent av myndighetene.

Planen er at Vipps’ teknologiplattform vil brukes fremover, og det jobbes med å videreutvikle denne for å møte danske og finske krav. OP Financial Group, eieren av Pivo, blir distributør av den nye felles lommeboken i Finland.