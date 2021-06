Vipps tar hovedrollen i nordisk betalingsgigant

Det nye selskapet vil ha over 500 medarbeidere over hele Danmark, Finland, Norge og Litauen.

• Fusjonen vil skape en av de største lommebøkene i Europa.

• Alle tre nåværende merkevarer vil foreløpig fortsette. Brukerne av de tre lommebøkene kan

fortsatt bruke appene sine helt som normalt fremover, og potensielle endringer kan ikke skje før

sammenslåingen er godkjent av myndighetene.

• Planen er at Vipps’ teknologiplattform vil brukes fremover. Den videreutvikles for å møte danske og

finske krav, og de to andre lommebøkene vil så migreres over til felles plattform. Vipps har en

moderne skyplattform, som vil danne et felles grunnlag for økt produktinnovasjon.

• OP Financial Group, eieren av Pivo, blir distributør av den nye felles lommeboken i Finland.