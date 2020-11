Staten selger alle aksjene i Entra til budgiveren Castellum

Det svenske eiendomsselskapet verdsetter Entra til drøyt 31 milliarder kroner, og legger seg over budet fra SBB. Den norske stat har allerede besluttet å selge sine aksjer.

Det er full kamp om det tidligere statlige eiendomsselskapet Entra.

Torsdag morgen bekrefter svenske Castellum at det vil legge inn et høyere bud på Entra enn hva Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har gjort.

Selskapet har samtidig sikret seg 8,24 prosent av Entra-aksjene etter å ha kjøpt disse fra Staten. Entra-styret gjør det klart at de sammen med sine rådgivere nå vil vurdere budet.

Budet vil verdsette hver Entra-aksje til 170,86 kroner, noe verdsetter det norske selskapet til 31,1 milliarder kroner. Dersom transaksjonen går gjennom vil aksjonærene i Entra få både aksjer og kontanter.

Aksjonærene vil få utdelt 13 nye aksjer i Castellum for hver 20. aksje man eier i Entra, i tillegg til en kontantutbetaling på 25,68 kroner.

Så sent som onsdag morgen sa Castellum at samtaler med Entra om et bud var avsluttet. Styret i Entra uttalte samtidig at de ikke anså forslagene på det tidspunktet til å være et grunnlag for en videre prosess rundt en mulig transaksjon.

Staten selger

Som nevnt har Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å selge alle sine 15 millioner aksjer i Entra til Castellum. Prisen på disse aksjene er 169 kroner, noe som gir en samlet salgssum på 2,53 milliarder kroner.

Det er samtidig inngått en avtale om at Staten vil få ytterligere kompensasjon dersom Castellum gjennomfører kjøpet av selskapet.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Entra. Aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014, og jeg er veldig fornøyd med salget, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Nybø sier videre at hun mener et sammenslått selskap vil være det ledende nordiske eiendomsselskapet, og derfor virker budet både industrielt og finansielt riktig.

Dermed er Castellum allerede andre største aksjonær i Entra. Den største aksjonæren er riktig nok fremdeles staten gjennom Folketrygdfondet, som eier 11,76 prosent av aksjene.

E24 har vært i kontakt med Folketrygdfondet som foreløpig ikke ønsker å kommentere situasjonen.

Staten sitter med interesser på begge sider av handelen i Entra-aksjene, gitt at Oljefondet fortsatt eier 2,1 prosent av Castellum, slik de gjorde ved utgangen av fjoråret. Disse aksjene var da verdt 1,2 milliarder kroner.

Bud fra konkurrenten

Kampen om Entra kom til overflaten tirsdag morgen da Entra bekreftet at de var i samtaler som kunne ende opp i et bud.

Noen timer senere kom SBB med et bud, som ikke var en del av disse samtalene.

SBBs varslede bud er på rundt 30 milliarder kroner, og verdsetter hver Entra-aksje til 165 kroner. Aksjonærene er i dette budet tilbudt oppgjør i form av 115,50 kroner per aksje i kontanter, og 49,50 kroner i form av aksjer i SBB.

