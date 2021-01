Gjensidige vil dele ut 4,9 milliarder kroner til aksjonærene

Gjensidige tjente 2,3 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal. Forsikringskjempen betaler ut 180 millioner kroner i erstatninger etter jordskredet i Gjerdrum.

Det viser selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem fredag morgen.

– Jordskredet i Gjerdrum i desember ble definert som en naturskadehendelse og belastet erstatningene med 180,4 millioner kroner for egen regning, skriver selskapet.

Gjensidige har også forsikring selv. Det betyr ifølge selskapet at utbetalingene for deres del maksimalt blir på 200 millioner kroner.

Foreløpige anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool har tidligere vist naturskadeerstatninger på til sammen rundt 900 millioner. Disse tallene er fortsatt usikre, da det er såpass kort tid siden.

Ti personer mistet livet i skredkatastrofen som rammet Gjerdrum 30. desember. Tre av dem er fremdeles savnet. 31 boenheter ble tatt av skredet, fordelt på ni bygg, og over tusen personer ble evakuert etter skredet.

Årsaken til skredet er ikke kjent, men skal hendelsen skal granskes.

Tjente 2,3 milliarder

Forsikringskjempen hadde økte resultater i fjerde kvartal, og vil også betale ut til sammen 4,9 milliarder kroner til aksjonærene, fordelt på utbytte og utdeling av såkalt overskuddskapital.

– Vi kan se tilbake på nok et kvartal med veldig solid drift i Norge, sier Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad i en pressemelding.

Styret i Gjensidige har foreslått et utbytte basert på overskuddet i 2020 på 3,7 milliarder kroner, og i tillegg vedtatt en utdeling av overskuddskapital på 1,2 milliarder kroner – totalt en utbetaling på 4,9 milliarder kroner.

Gjensidige fikk et resultat før skatt på 2,31 milliarder kroner i fjerde kvartal, viser kvartalsrapporten fredag.

Det er opp fra resultatet på 1,73 milliarder i samme periode året før.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg at Gjensidige ville legge frem et resultatet før skatt på 1,74 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

De ventet samtidig at premieinntektene fra skadeforsikring ville bli på 6,86 milliarder kroner.

Fasiten viser inntekter på 6,88 milliarder kroner.

Økt overskudd i forsikring og finans

Virksomheten innen skadeforsikring leverte et resultat på 1,16 milliarder kroner, mot 920 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Ved siden av skadeforsikring har Gjensidige kapital plassert i finansmarkedene. Finansresultatet ble på 1,15 milliarder kroner, mot 833 millioner året før.

– Jeg er spesielt fornøyd med vår sterke kundebevaring og volumvekst, tross pandemi og tøff konkurranse. Danmark har også prestert sterkt, mens Sverige og Baltikum har et stort potensial for fremgang, sier Baastad.

Gjensidige peker også på at pandemien har hatt hatt en positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, knyttet til reise og motorvogn.

Denne effekten er anslått til rundt 129 millioner kroner.

