Netflix passerte 200 millioner betalende brukere for første gang

Aksjen stiger kraftig i etterhandelen etter strømmekjempen har lagt frem overraskende sterk brukervekst.

Den amerikanske strømmegiganten Netflix hadde 203,7 millioner brukere ved utgangen av fjerde kvartal. Det er en oppgang på 8,5 millioner brukere fra kvartalet før, langt mer enn den ventede veksten på like over seks millioner.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem etter børsdagens slutt tirsdag.

Dette er første gang Netflix passerer 200 millioner betalende brukere.

Netflix-aksjen hopper mer enn elleve prosent i etterhandelen kort tid etter at kvartalsrapporten ble offentliggjort.

De økonomiske resultatene ble stort sett som analytikerne på forhånd hadde anslått, selv om resultatet per aksje er noe svakere enn prognosene spådde. (Detaljene finner du i faktaboksen under)

Det er likevel trolig noe helt annet som virkelig bidrar til aksjeoppgangen.

Slik gikk det økonomisk: Netflix inntekter havnet på 6,64 milliarder dollar i fjerde kvartal. Resultatet per aksje havnet på sin side på 1,19 dollar per aksje. På forhånd ventet analytikerne at Netflix’ inntekter ville havne på 6,63 milliarder dollar, mens resultatet per aksje var ventet å ende på 1,38 dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg. Det var ventet at brukerveksten ville være på 6,01 millioner brukere i kvartalet. Vis mer vg-expand-down

Tror ikke det trenger med finansiering

Helt siden 2011 har Netflix vært et selskap som hadde negativ kontantstrøm, ettersom kostbare produksjoner har tæret på finansielle musklene. Dermed har selskapet også vært avhengig av å hente penger fra markedene.

Den tiden er nå forbi, skal man tro selskapet. I rapporten heter det at selskapet «tror vi ikke lengre har behov for å hente ekstern finansiering for vår daglige drift».

Selskapet har et lån som det nå planlegger å betale med kontanter, men det planlegger å beholde rundt 10–15 milliarder dollar i gjeld. Samtidig åpner selskapet for at det kan begynne med tilbakekjøp av aksjer, slik det gjorde frem til 2011.

Netflix kommer som vanlig også med prognoser for kommende kvartal. Selskapet tror første kvartal vil gi en brukervekst på 6 millioner brukere til nær 210 millioner betalende brukere. Samtidig venter selskapet en inntektsvekst på 23,6 prosent til 7,13 milliarder dollar, mens resultatet er ventet å bli på nær tre dollar per aksje.

Strømmetjenestenes utfordring

I forkant av Netflix’ kvartalsrapport skrev Bloombergs kommentator Tara Lachapelle at et problem strømmetjenester nå sliter med er såkalte «hoppere».

Dette er brukere som benytter seg av en tjeneste en måned for å se en serie, for så å si opp abonnementet og flytte seg videre til andre tjenester som har andre interessante titler.

Hun trakk i kommentaren frem at 17 prosent av amerikanske husholdninger sa opp fem eller flere tjenester i løpet av de tolv siste månedene.

– Dette er et mareritt for medieselskapene fordi det skaper betydelig volatilitet i deres finansielle resultater, skrev Lachapelle.

Hun understrekte også at siden «hoppere» jakter godt innhold, kan de godt komme tilbake.

– Den største frykten er når brukere ikke kommer tilbake til en tjeneste fordi en konkurrent konstant gir nok innhold for pengene, skrev Lachapelle.

