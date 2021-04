Trøbbel for Superligaen - Manchester United-aksjen faller

Fotballaksjen svekker seg som følge av meldinger om at flere klubber trekker seg fra samarbeidet om en mulig ny superliga.

FANS: Chelsea-fans viste sin misnøye med planene om at laget de heier på vurderer deltagelse i en eksklusiv fotballiga for toppklubbene i Europa. Vis mer byoutline NEIL HALL / EPA

Flere britiske medier inkludert Sky Sports, BBC og Telegraph melder tirsdag kveld at engelske klubber som Chelsea og Manchester City forbereder seg på å trekke seg fra den omdiskuterte Super League.

Etter at nyheten ble kjent faller Manchester United-aksjen 6,14 prosent på Wall Street til 16,32 dollar etter å ha steget betydelig på nyheten i gjennom mandagen.

ESPN-journalist Mark Ogden skriver samtidig på Twitter at Manchester United-direktør Ed Woodward har trukket seg tirsdag kveld.

Journalister som følger Manchester United tett, fra både The Times, The Guardian og The Athletic, har omtalt nyheten, ifølge VG.

Manchester United er en av 12 klubber som skal ha takket ja til å være med i den lukkede ligaen.

Fremdeles er ikke hele oppgangen i aksjemarkedet fra mandagen borte.

PROTESTER: Det har vært store protester mot superligaen i England de siste dagene. Vis mer byoutline NEIL HALL / EPA

Chelsea skal ha fått kalde føtter først

Chelsea var det første laget som tirsdag kveld bestemte seg for å trekke seg fra Super League, ifølge britiske medier.

Kort tid etter melder flere britiske journalister at Manchester City gjør det samme.

På sosiale medier hevder flere journalister at også Barcelona og Atlético Madrid vurderer å trekke seg.

Chelsea er en av de tolv europeiske storklubbene som har signert en avtale om å opprette en ny, kontinental klubbturnering. Avtalen ble bekreftet av klubbene søndag.

De andre 11 klubbene i gruppen er Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Ligaen er planlagt å bestå av 20 lag, 15 faste medlemmer, mens fem lag kan kvalifisere seg for å være med. Kampene skal ifølge planen spilles i midtuken, mens lagene fortsatt skulle spille i hjemlig liga, het det i pressemeldingen om opprettelsen av ligaen

Etter planen skulle ligaen starte opp allerede i august.

Juventus-aksjen steg

Reaksjonene lot imidlertid ikke vente på seg. UEFA, FIFA og profiler både i og utenfor sportens verden har kommet med knallhard kritikk. Sentralt i kritikken har vært at de 12 klubbene tilsynelatende har hatt de potensielle milliardinntektene som førsteprioritet, mens sporten har kommet tidligst i andre rekke.

Også aksjen for det italienske topplaget Juventus har steget betydelig på Borsa Italiana, landets børs, men her har finansmarkedet stengt før nyheten om frafallet fra superligaen ble kjent.

I etterhandelen er aksjen imidlertid ned 4,23 prosent, ifølge Bloomberg.

