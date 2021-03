Kongsberg Gruppen vil ikke ta over Bergen Engines: – Vi er ikke en riktig eier

Salget av Bergen Engines til russiske interesser er stanset. Kongsberg Gruppen har blitt foreslått som ny eier, men det vil ikke selskapet selv. De håper det heller kommer inn en eier som kan sikre overlevelsen til bergensbedriften.

Arkivbilde av inngangspartiet til Bergen Engines-fabrikken. Vis mer byoutline Bjørnar Morønning

Regjeringen varslet denne uken at de stanser salget av Bergen Engines til russiske interesser. Saken har skapt stor oppmerksomhet og har blitt en sikkerhetspolitisk betent affære.

Samtidig har blant andre fagforeningen Nito foreslått at Kongsberg Gruppen kan ta over bergensbedriften.

Staten eier halvparten av det store industrikonsernet som både er store innen forsvar og maritim industri, samt industriell digitalisering.

Men et oppkjøp av Bergen Engines er ikke aktuelt for Kongsberg Gruppen:

– Nei, vi synes ikke vi er en riktig eier til å overta Bergen Engines, sier Egil Haugsdal, konserndirektør i Kongsberg Gruppen og sjef for Kongsberg Maritime, til E24.

– Men vi er opptatt av hva som skjer videre og vi følger dette nøye. Det er viktig at Bergen Engines har riktige og gode eiere som kan videreutvikle bedriften, fortsetter han.

Selv om det er det britiske industrikonsernet Rolls-Royce som eier Bergen Engines i dag, så har bergensbedriften tette bånd til Kongsberg Gruppen.

– Mange arbeidsplasser

Kongsberg Gruppen driver både vedlikehold og salg av Bergen Engines-motorer til maritim bruk gjennom sin omfattende globale virksomhet i Kongsberg Maritime.

– Vi ser på Bergen Engines som en veldig kompetent bedrift. De har gode produkter og god teknologi som vi ser at andre har fått øynene opp for, sier Haugsdal.

– Så det er viktig for dere at Bergen Engines lever videre, selv om dere altså ikke vil overta?

– Ja, det er snakk om mange arbeidsplasser og mye norsk teknologi som har vært utviklet over lang tid. Det er viktig at man får en riktig eier, sier Haugsdal.

Haugsdal sier at hverken han eller Kongsberg Gruppen vil spekulere i, eller ha en formening om, hvem som kan være en god eier for Bergen Engines videre.

Konserndirektør i Kongsberg Gruppen og sjef for Kongsberg Maritime, Egil Haugsdal. Vis mer byoutline Kongsberg Gruppen

Regjeringen har ikke kontaktet Kongsberg Gruppen

Det varslede salget av motorprodusenten Bergen Engines til russiskkontrollerte TMH Group har skapt sikkerhetspolitisk hodebry for regjeringen.

Da Rolls-Royce varslet Utenriksdepartementet om salget i desember, ble både andre departementet og norske sikkerhetstjenester varslet om salget.

Først var beskjeden fra næringsdepartementet at staten ikke kom til å blande seg inn:

– Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i, sa statssekretær Lars Andreas Lunde i begynnelsen av mars.

Den 10. mars gjorde imidlertid justisministeren det klart at salget kunne bli stoppet likevel og 23. mars bekreftet statsråden at det skulle stoppes under redegjørelsen i Stortinget.

BT/E24 skrev i februar om hvordan både USAs marine og andre Nato-land bruker motorene fra Bergen Engines i militære fartøy. Det norske overvåkningsskipet Marjata bruker også motorer fra selskapet.

Regjeringens håndtering av saken har fått omfattende kritikk av blant annet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Da justisminister Monica Mæland tirsdag redegjorde for saken i Stortinget gjorde hun det klart at regjeringen vil stanse salget med hjemmel i Sikkerhetsloven.

Onsdag sier Næringsdepartementet i en uttalelse til E24 at det er «naturlig at Rolls-Royce vurderer hva de gjør videre» som eier av Bergen Engines.

– Er det aktuelt at Kongsberg Gruppen kjøper opp Bergen Engines og har departementet vært i kontakt med Kongsberg Gruppen om dette?

– Det er styret i Kongsberg Gruppen som er ansvarlig for å vurdere og beslutte kjøp av virksomhet. Departementet har ikke vært i kontakt med Kongsberg Gruppen om hvorvidt selskapet nå skulle vurdere et kjøp av Bergen Engines, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Brekke Nygaard i departementet til E24.

Takket nei i 2018

Kongsberg Gruppen kjøpte i 2018 Rolls-Royce Commercial Marine for drøye fem milliarder kroner, men tok ikke med seg divisjonen med fremdriftssystemer, inkludert Bergen Engines.

Det var et bevisst valg allerede fra tidspunktet man begynte å forhandle med Rolls-Royce om oppkjøpet i 2018.

I tillegg til at motorproduksjon ikke anses som en del av kjernevirksomheten til Kongsberg Gruppen, har Bergen Engines også tapt store summer de siste årene (som beskrevet her og her).

Da Kongsberg Gruppen overtok Commercial Marine visste man at man påtok seg en stor snuoperasjon. Man satte man i gang en stor omstilling for å snu de negative resultatene i Commercial Marine, blant annet ved å legge ned to Rolls-Royce-anlegg i Polen og Vietnam.

Et oppkjøp av Bergen Engines på toppen av dette ville påført nok en bør på Kongsbergs skuldre, i tillegg til at konsernet da ville gått inn i motorproduksjon som flere av Kongsberg Gruppens viktige kunder driver med fra før.

Haugsdal ønsker ikke å kommentere tallene og utsiktene til Bergen Engines, men sier følgende om at Bergen Engines ikke ble med oi oppkjøpet:

– Dette har vi vurdert. Bergen Engines er en stor mekanisk bedrift med en annen kompetanse enn det vi primært fokuserer på, sier Haugsdal.

– Men det er slik at vi selger motorene i det maritime markedet og har service på dem. Det er en avtale som vi inngikk med Rolls-Royce i forbindelse med oppkjøpet av Commercial Marine, og som vi har til hensikt å videreføre, fortsetter han.

Haugsdal peker på at selv om Bergen Engines bygger store motorer til bruk i skipsfart, utgjør salget av store motorer til bruk i landbasert virksomhet en større del av nysalget til Bergen Engines.

– Landmarkedet kjenner vi ikke, så med tanke på både det, teknologien og hva slags type bedrift dette er så tror vi at andre vil kunne være en bedre eier enn oss, sier Haugsdal.

Kan bli viktig for ammoniakk- og hydrogen-skip

Selv om Bergen Engines er en liten aktør sammenlignet med andre aktører i den globale maritime motorindustrien som MAN og Wärtsilä, så er det en viktig aktør, særlig i den norske maritime klyngen, poengterer Haugsdal.

– Det er et stort fokus på det grønne skiftet i maritim industri og Bergen Engines kan bli en nøkkel i den sammenheng. De store endringene kommer til å skje innen drivstoffet og motorene som brukes i global skipsfart, sier Haugsdal.

– Bergen Engines ligger langt fremme, blant annet innenfor LNG-motorer (som drives på flytende naturgass, journ.anm.). Ser man bort ifra batterier som har sine begrensninger per i dag, så er det LNG som er den reneste teknologien for skipsmotorer man har, fortsetter han.

Haugsdal peker på at bruk av ammoniakk og hydrogen som drivstoff er det neste som man nå jobber mot i bransjen for å få til en enda mer klimavennlig skipsfart.

– Vi tror Bergen Engines kan være en viktig aktør også innenfor det feltet, sier han.

