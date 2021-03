Skjebnedager for Norwegians redningsplan: Venter dom neste fredag

Før den irske og norske domstolen kan ta endelig stilling til om Norwegian skal leve videre, skal kreditorer og aksjonærer få si sitt. Den irske rekonstruktøren venter at den irske dommeren kan avsi en dom 26. mars.

Finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Arkivbilde.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Norwegian og selskapets rekonstruktører står midt oppe i nok en hektiske uke.

Torsdag var det innkalt til møter blant aksjonærene, en gruppe kreditorer og en gruppe kunder.

Aksjonærmøtet startet klokken 09:00.

Etter 44 minutter ble resultatet klart: 99,57 prosent av aksjonærene som hadde koblet seg på eller sendt inn fullmakt sa ja til Norwegians nyeste redningsplan.

Dermed har selskapet passert et av de viktige hindrene på veien for å redde selskapet fra konkurs.

I sin introduksjon kom imidlertid Norwegians irske rekonstruktør med en nyhet:

– Vi forventer at confirmation day vil skje neste fredag i den irske domstolen, sa Kieran Wallace i KPMG, som er den rettsoppnevnte rekonstruktøren.

Wallace regner altså med at den irske dommeren, Michael Quinn, vil kunne gi en endelig godkjenning for redningsplanen som ligger på bordet den 26. mars. Planen vil da kunne gjennomføres av Norwegian.

Før dommeren kan si ja er det imidlertid noen hinder til som må passeres. Det må også skaffes nok støtte hos kreditorene. De ulike kreditorgruppene møtes torsdag og fredag.

Se oversikten over alle møtetidspunktene under – E24 følger utviklingen løpende.

Etter aksjonærmøtet på morgenen ble det avholdt et møte blant de usikrede kreditorene i Norwegian Air Shuttle klokken 13:00. Resultatet fra denne avstemmingen er ennå ikke offentliggjort.

Klokken 17:45 norsk tid begynte møtet blant kundene som er kreditorer at Norwegian Air Shuttle. Her stemte 453 kreditorer for (med krav på 4,4 millioner), mens 293 kreditorer stemte mot (med krav på 2,5 millioner).

– På grunnlag av dette har forslaget blitt godkjent, sa en av rekonstruktørens advokater etter opptellingen av stemmene til kundekreditorene.

Det er anslått at rundt 34.000 kunder ikke vil få kravene sine dekket fullt ut av Norwegian.

Advarer kundene mot gebyr Den irske rekonstruktøren forsøkte torsdag å informere kunder om hvordan de kan sende inn kravene de mener de har mot Norwegian, enten det er snakk om kansellerte billetter eller andre tjenester som ikke er levert. Rekonstruktør Kieran Wallace i KPMG ba kundene sende inn kravet til: creditorclaims@norwegian.com. Hvis man ikke blir enige med Norwegian om hvor mye det opprinnelige kravet er på, kan man bruke en annen adresse til en ekstern aktør som skal vurdere kravene. Adressen hit er norwegianairclaims@rsmireland.ie – Men her må jeg advare. Å sende kravet til denne adressen vil koste deg 125 euro og det vil koste Norwegian 125 euro, så jeg vil oppfordre kundene til å forsøke å bli enige med Norwegian først, sa Wallace. Tredjepartens gebyr er nemlig 250 euro per sak, pluss moms. Han la til at flyselskapet fortsatt jobber med å behandle alle kundekravene som har kommet inn. Redningsplanen legger opp til at kundene får igjen fem prosent av kravet sitt – med andre ord en femtilapp hvis Norwegian skylder deg 1.000 kroner. – Hvis schemet (redningsplanen, journ.anm.) ikke godkjennes må selskapet likvideres. Da tilsier våre beregningen at denne kreditorklassen vil sitte igjen med 1,5 prosent av kravene sine, på det meste, sa rekonstruktøren videre om kundenes krav. En del av utbetalingen kommer i kontanter (fra en kasse på totalt 500 millioner) mens resten kommer i obligasjoner som kan byttes i aksjer. Du kan bli sittende igjen med mer enn fem prosent hvis Norwegian-aksjen ligger over 8,22 kroner, ifølge Wallace. – Basert på tidsplanen per i dag vil dividenden av kravene bli utbetales mellom juni og oktober, sa Wallace. – Rekonstruksjonen har ingen effekt på bonusprogrammet, sa Wallace videre, med referanse til Norwegian Rewards. Norwegian har midlertidig fryst bonusprogrammet sitt, men har lovet at det skal åpne igjen i fremtiden og at poengene til kundene ikke er tapt eller utvannet. Vis mer vg-expand-down

Aksjonærene sa ja

Norwegian presenterte formelt den nye redningsplanen 11. mars. Denne uken er det kalt inn til møter blant aksjonærer og kreditorer der det skal stemmes over planen.

Les hva planen går ut på i faktaboksen lenger ned i saken!

Aksjonærene ble bedt om å stemme ja, nei aller avstår til redningsplanen som er presentert. Resultatet ble altså et overveldende flertall «ja».

Generalforsamlingen som startet 09:00 norsk tid ble ledet av Kieran Wallace, den rettsoppnevnte rekonstruktøren i Irland fra KPMG. Det er Wallace og den norske rekonstruktøren Håvard Wiker som i realiteten har kontroll over Norwegian-konsernet under konkursbeskyttelsen.

Klokken 09:44 kunne Wallace og advokaten hans konkludere med at 186 aksjonærer, som sitter med drøye 158.000 aksjer, hadde stemt for. Totalt har Norwegian per i dag 40,2 millioner aksjer, noe som tilsier at rundt 0,4 prosent av alle aksjene stemte ja.

Hvis selskapet får stemme de trenger fra de ulike aktørene, så kan prosessen gå videre og de to dommerne kan godkjenne redningsplanen som er presentert.

Må hente minst 4,5 milliarder

Flyselskapet Norwegian befinner seg nå i sin andre restrukturering på to år.

Da coronapandemien for alvor slo inn over verden for ett års tid siden ble luftfarten sendt ut i sin dypeste krise i moderne historie.

Norwegian ble hardt rammet og for å unngå konkurs klarte selskapet i fjor vår å få på plass en redningsplan som sikret selskapets overlevelse en stund.

Mot slutten av fjoråret trengte selskapet mer kapital og selskapet søkte både irsk og norsk konkursbeskyttelse som en del av redningsoperasjonen. Siden har man arbeidet intenst for å bli kvitt fly, få kreditorer med på å redusere gjelden og jakte etter investorer som vil sette nye penger i selskapet.

– Flyselskapet ble etablert i 1993 og var en av de største lavprisselskapene i Europa og blant de ti største i verden. I 2019 fraktet de 36 millioner passasjerer og så kjenner vi alle til effekten av pandemien fra mars 2020, sa Kieran Wallace i sin introduksjon.

– 95 prosent av alle flyginger ble kansellert og i juni 2020 var 8.000 ansatte permittert eller sagt opp, fortsatte han.

Han påpekte at restruktureringen avhenger av at Norwegian klarer å hente minst 4,5 milliarder kroner.

– Det er verdt å nevne at hvis selskapet ikke lykkes med kapitalinnhentingen, vil ikke forslagene til avstemming bli gjennomført. Hvis beløpet blir større enn 4,5 milliarder kan utvanningen bli større, sa Wallace, med referanse til eierandelen kreditorer og eksisterende aksjonærer blir sittende igjen med.

Hovedpunktene i redningsplanen til Norwegian: Norwegian søkte og fikk innvilget konkursbeskyttelse i Irland for datterselskapene Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets, samt deres underliggende selskaper. I tillegg fikk man irsk beskyttelse for morselskapet i Norge, Norwegian Air Shuttle. Arctic Aviation Assets er det irske datterselskapet som sitter på alle de eide og leasede flyene til Norwegian-konsernet. Norwegian har også søkt og fått innvilget norsk konkursbeskyttelse for morselskapet Norwegian Air Shuttle, samt enkelte datterselskaper. Norwegian har også søkt konkursbeskyttelse eller rekonstruksjon for enkelte datterselskaper, blant annet i Spania. De viktigste punktene i redningsplanen til Norwegian er som følger: Langdistansesatsingen med Boeing 787 Dreamliner legges ned

Antallet kortdistansefly (Boeing 737) skal mer enn halveres til 53 fly (50 i drift, 3 i reserve)

Total gjeld (brutto) skal reduseres til rundt 20 milliarder

Man skal fokusere på det norske og nordiske markedet, med ruter til de mest populære destinasjonene i Europa.

Det skal hentes inn 4,5 milliarder kroner i frisk kapital, fordelt slik: 400 millioner i emisjon mot eksisterende aksjonærer, inntil 2,6 milliarder fra nye investorer og inntil 1,875 milliarder i hybridkapital (hvorav staten stiller med 1,5 milliarder)

Usikret gjeld får igjen 5 prosent dividende i kontanter og obligasjoner

De eksisterende aksjonærene blir i utgangspunktet sittende med 4,6 prosent av selskapet, kreditorer 25,4 prosent og nye investorer med 70 prosent.

Konverteringskurs på gjeld er 8,23 kroner, mens emisjonen kan bli priset rundt 6 kroner (ifølge E24s beregninger) Vis mer vg-expand-down

Her er møteplanen

Torsdag 18. Mars

Vedtatt – Kl. 09:00: Ekstraordinær generalforsamling – Norwegian Air Shuttle (det norske børsnoterte morselskapet)

Kl. 13:00: Møte for usikrede kreditorer i Norwegian Air Shuttle

Vedtatt – Kl. 17:45: Møte for kundekreditorer i Norwegian Air Shuttle

Fredag 19. Mars

Kl. 09:15: Møte for usikrede kreditorer i Norwegian Air International (Norwegians irske flyselskap)

Kl. 10:30: Møte for kundekreditorer i Norwegian Air International

