Oljefondet fikk en avkastning på minus 1.637 mrd.

Oljefondets avkastning gikk i minus 1.637 milliarder kroner i 2022, et år som ble preget av nedtur på sentrale børser.

Det kommer frem i en oppdatering fra Norges Bank Investment Management (NBIM), som er den delen av sentralbanken som forvalter oljepengene på vegne av regjeringen og folket.

Oljefondets avkastning ble på minus 1.637 milliarder kroner i fjor, eller minus 14,1 prosent.

Dette er fondets største tap noensinne, målt i kroner.

Det nest største tapet var i finanskrise-året 2008 da avkastningen ble på minus 633 milliarder, og det tredje største tapet var på 485 milliarder kroner i 2018.

– 2022 ble et utfordrende år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache på en pressekonferanse tirsdag.

Fondet steg i verdi

På tross av negativ avkastning økte fondet likevel i verdi i fjor. Grunnen er at kronekursen gjorde utenlandske investeringer mer verdt, og at regjeringen i fjor sparte mer enn 1.000 milliarder kroner av sine olje- og gassinntekter i fondet.

Samlet bidro dette til at fondets verdi steg til 12.428 milliarder kroner ved inngangen til 2023, fra 12.340 milliarder kroner ved inngangen til 2022.

– Markedet har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon, og stigende renter. Dette påvirket både aksjemarkedet og rentemarkedet negativt på samme tid, noe som er uvanlig. Samtlige aksjesektorer hadde negativ avkastning bortsett fra energi, sier Oljefondets leder Nicolai Tangen ifølge en melding.

Slik ble avkastningen på de ulike investeringene i 2022:

aksjeavkastningen i fondet ble på minus 15,3 prosent i fjor

renteinvesteringene i fondet hadde en avkastning på minus 12,1 prosent

eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,1 prosent

avkastningen på unotert infrastruktur (så langt ett havvindprosjekt) ble på 5,1 prosent

Sparer over 1.000 mrd. i fondet

På pressekonferansen tirsdag peker Tangen og fondets nestleder Trond Grande på at markedene preges av økende inflasjon og renter, høye energipriser og usikkerhet.

– Men hvem ville tro at i et slikt år, så holdt fondets verdi seg om lag uendret? spør Tangen.

Fondets ledelse forklarer at verdien av fondet ikke bare påvirkes av avkastningen, men også av utviklingen i kronekursen og hvor mye regjeringen sparer i fondet eller tar ut av fondet.

I fjor tilførte staten en rekordhøy sum på 1.085 milliarder kroner til fondet, fordi oljeinntektene til staten var betydelig høyere enn forbruket av oljepenger. Hvis de høye olje- og gassprisene vedvarer i 2023 ventes det også enorme overføringer fra staten til sparing i fondet.

– Den høyeste overføringen til fondet noensinne, sier Grande.

Svakere krone løftet verdien

Kronekursen bidro isolert sett til at fondets verdi ble økt med 642 milliarder kroner i fjor. Når kronen svekker seg mot dollar og euro, så blir fondets aksjebeholdninger i USA og Europa mer verdt målt i norske kroner.

Fondet har steget betraktelig i verdi siden nyttår, og startet denne uken med en verdi på over 13.300 milliarder kroner. Det skjer etter positiv utvikling på børsene og en svekkelse av kronen.

Blant annet har den brede amerikanske indeksen S&P500 steget med om lag seks prosent så langt i 2023.

Oljefondet måler sine prestasjoner opp mot en såkalt refereanseindeks, og gjorde det bedre enn denne i fjor. Fondets avkastning var 0,88 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning i fjor.

Slik var fondets penger plassert ved nyttår:

69,8 prosent i aksjer

27,5 prosent i rentepapirer

2,7 prosent i ikke-børsnotert eiendom

0,1 prosent i ikke-børsnotert infrastruktur for fornybar energi

Oljefondets leder Nicolai Tangen legger frem ferske tall for fjoråret.

Har advart mot verdifall

Oljefondets ledelse har advart en rekke ganger om at fondets verdi ikke alltid vil tikke oppover. I en krise vil fondets verdi bli redusert med så mye som 40 prosent, ifølge NBIMs beregninger.

Regjeringen venter å bruke om lag 317 milliarder oljekroner i år, som er godt under den selvpålagte grensen på tre prosent av Oljefondet. Regjeringen ville kunne brukt om lag 400 milliarder kroner innenfor denne grensen gitt dagens verdi på 13.300 milliarder kroner.

Krisetiltak etter coronakrisen i 2020 og 2021 gjorde at pengebruken havnet godt over denne krittstreken, men pengebruken som andel av fondet falt til under tre prosent i 2022 og 2023.

Hadde fondets verdi falt 40 prosent, ville regjeringen kun hatt 240 milliarder kroner til rådighet innenfor den selvpålagte grensen på tre prosent av fondets verdi. I en slik situasjon ville dette årets planlagte oljepengebruk ha utgjort rundt fire prosent av fondets verdi.

