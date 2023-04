Markant kronefall etter lite kutt i Norges Banks kronesalg

Kronesvekkelsen tiltar etter at kronesalget nedjusteres mindre enn ventet. – Kronen vil svekkes videre, sier sjeføkonom.

VEKSLER: Norges Bank selger kroner i markedet for å veksle om til utenlandsk valuta, som overføres til Oljefondet, slik at pengene kan investeres i utlandet.

Det daglige kronesalget (vekslingen) kuttes med ytterligere 100 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner per dag i mai, ifølge en melding fra sentralbanken.

I april ble kronesalget nedjustert med 200 millioner til 1,5 milliarder kroner per dag.

Norges Banks kronesalg (veksling) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet, på oppdrag for Finansdepartementet.

Det må ikke forveksles med valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger kroner for å påvirke kronekursen.

Kronesalget oppveies over tid i stor grad av oljeselskapenes kronekjøp for å betale skatt, men på grunn av størrelsen kan de likevel påvirke kronekursen, særlig fordi vekslingene ikke nødvendigvis er sammenfallende i tid.

– Kronen vil svekkes videre

Kronen svekket seg øyeblikkelig mot både euro og dollar etter annonseringen. En euro koster nå 11,81 kroner, 9 øre mer enn rett før klokken 10. Det er det dyreste noensinne, bortsett fra noen få dager i starten av coronapandemien i 2020.

Nordea Markets spår at kronen vil svekke seg enda mer, og venter at euroen vil koste over 12 kroner innen en måned, ifølge en analyse.

– Norges Banks kronesalg og lave renteforskjeller renteforskjellerForskjellen mellom rentene i Norge og andre land. Hever vi renten like mye som andre, så er rentedifferansen uendret. på grunn av en relativt haukete haukete«Haukete» og «duete» beskriver motsatte oppfatninger om hvilke renter det økonomiske bildet krever. En «hauk» støtter høyere renter, mens en «due» ønsker lavere renter. ESB (Den europeiske sentralbanken) sammenlignet med Norges Bank, vil fortsette presset på kronen, skriver Dane Cekov i Nordea Markets.

Etter sommeren kan det derimot gå mot noe sterkere krone igjen.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management påpeker at nedgangen i kronesalget var mindre enn ventet.

– Det første jeg tenkte er at krona styrker seg ikke på dette. Den vil svekkes videre, sier han til E24.

– Investorer selger krona etter denne nyheten. Beløpet er større enn interessen på kjøpersiden, tilføyer han.

Wilhelmsen påpeker at markedet er klar over at valutatransaksjonene så langt i år har bidratt til en svakere kronekurs.

– En mulig trigger for en sterkere kronekurs er at Norges Bank kjøper mindre valuta til Oljefondet, men det gjør de ikke, sier han videre.

Mindre kutt enn ventet

På forhånd ventet Handelsbanken et kutt på 600 millioner til 900 millioner per dag, i lys av fallet i olje- og gassprisene i løpet av første kvartal.

– Skulle valutatransaksjonene forbli uendret vil trolig det, isolert sett, bidra til en svakere krone, skrev Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard før annonseringen.

Kronen har svekket seg betydelig mot både euro og dollar det siste året. Det betyr at det koster oss mer å handle fra, eller reise i, landene som bruker disse valutaene. Til gjengjeld blir det lettere for oss å selge varer til utlandet.

SEB skrev i en forhåndsomtale at kronen har fortsatt å svekke seg og at markedet håpet på en reduksjon i valutakjøpene fra Norges Bank for å dempe «motvinden».

– Olje- og gassprisene antyder at Norges Bank bør begynne å kjøpe norske kroner, men vi forventer nå en mer gradvis justering som innebærer en reduksjon i valutakjøpene til 1,0–1,3 milliarder kroner per dag, skrev meglerhuset.

Store svingninger

Norges Bank kjøpte i flere år kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

Men fra april i fjor snudde situasjonen, da kronestrømmene overgikk beløpet som skulle inn i statsbudsjettet. Betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges nå hver dag.

Norges Bank har som regel forsøkt å jevne ut kronetransaksjonene utover i året, for å unngå unødig uro i valutamarkedet. Det siste halvåret har det imidlertid vært uvanlig store endringer.

Mai er den tredje måneden på rad kronesalget nedjusteres og den niende måneden med endringer i transaksjonene.