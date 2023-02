Frontline med milliardoverskudd i fjerde kvartal

– Potensiale til å bli nummer en i verden, mener meglerhus etter at tankrederiet droppet sammenslåing med Euronav.

John Fredriksen er storeier i Frontline.

Frontline legger tirsdag frem tallene for fjorårets fjerde kvartal, som viser betydelig resultatøkning i takt med et marked for råoljefrakt til havs som har snudd fullstendig fra kriseårene under pandemien.

Resultatet før skatt endte på 240 millioner dollar, opp fra 24 millioner dollar i samme periode året før. Fjorårets tall tilsvarer rundt 2,5 milliarder kroner.

Inntektene landet på 530 millioner dollar, opp fra 213 millioner dollar i samme periode året før. Fjorårets tall tilsvarer rundt 5,5 milliarder kroner.

Rederiet melder at resultatfasiten er den høyeste for selskapet siden 2008.

Frontline betaler et utbytte på 0,77 dollar per aksje for fjerde kvartal 2022 og et utbytte på 0,30 dollar per aksje for tredje kvartal 2022, fremgår det.

Øyner årelang opptur

– Fjerde kvartal 2022 kan ha gitt oss en sniktitt på årene som venter i tankmarkedet etter at Frontline leverer sitt beste resultat på over 14 år, kommenterer Frontline-sjef Lars Barstad.

Fraktetterspørselen i råoljetankmarkedet fortsetter å bli positivt påvirket av økende seilingsdistanser forårsaket av russiske sanksjoner og pristaket på produkteksport som startet 5. februar.

Det fremhever Frontline i sin kvartalsrapport tirsdag.

– Vi bør ikke glemme at alt dette skjer i lys av en aldrende flåte, synkende ordrebøker og enestående ledetider for nytt tonnasjetilbud som gir ytterligere støtte til markedene, sier Barstad.

Slik er ratenivået for Frontlines ulike skipstyper i det nåværende kvartalet:

Frontline har for første kvartal 2022 sluttet rundt 87 prosent av tilgjengelige dager for selskapets VLCC-er (de største tankskipene) til en timecharter-rate på rundt 58.300 dollar per dag.

Videre har selskapet sluttet rundt 77 prosent av tilgjengelige dager for suezmaxer til en rate på rundt 72.400 dollar per dag for samme periode.

I tillegg er rundt 68 prosent av tilgjengelige dager LR2/Aframax-skip sluttet til en rate på om lag 63.900 dollar per dag.

Aksjekursen kraftig opp i år

Frontline, som domineres av mangemilliardæren John Fredriksen, trakk tidligere i år budet sitt på konkurrenten Euronav.

Flere analytikere har den siste tiden trukket frem dette som positivt, da bytteforholdet i oppkjøpet hadde snudd til negativt for Fredriksen-rederiet.

Danske Bank kom fredag med et nytt kursmål på 215 kroner. Frontline-aksjen ligger på 190,98 kroner på Oslo Børs etter et hopp på 62 prosent i år.

– Med fusjonsavtalen med Euronav skrinlagt ser vi potensiale for Frontline til å bli nummer én tankrederi i verden, med en premium-prising mot NAV (Net Asset Value), skriver meglerhuset.

Tror Frontline blir «utbyttemaskin»

Arctic Securities meldte tidligere i februar at det tror Frontline nå vil gjenoppstå som en «utbyttemaskin».

– Basert på en utbetaling på 80 prosent av nettoresultatet i tredje og fjerde kvartal venter vi en utbytteannonsering på 1,12 dollar per aksje snart, som er en forsmak på hva som trolig kommer.

Ifølge en oversikt hos Bloomberg har 13 analytikere en anbefaling til kundene om å kjøpe Frontline-aksjen. Tre anbefaler såkalt «hold», mens ingen anbefaler å selge den.

Frontline har en markedsverdi på 42,5 milliarder kroner.