Tesla-aksjen raste etter Musk angivelig skrev at «kursen er for høy»

En mystisk twittermelding fra det som skal være elbilprodusentens sjef sendte aksjen kraftig ned. Meldingen kan ha brutt betingelsene i et tidligere forlik.

Tesla-sjef Elon Musk. Vis mer BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Publisert: Oppdatert: 1. mai 2020 22:51 , Publisert: 1. mai 2020 17:44

Like etter klokken 17 fredag ettermiddag falt Tesla-aksjen bratt etter at Elon Musk skal ha tvitret at «kursen er for høy».

Ved stengetid var aksjen ned 10,3 prosent til 701,32 dollar. På det høyeste fredag kostet aksjen 772,77 dollar.

Samlet ble nær 15 milliarder dollar av Teslas markedsverdi barbert bort etter Twitter-meldingen, ifølge Marketwatch.

Det er uklart om det faktisk var Musk som sendte ut den noe utradisjonelle Twitter-meldingen. I etterkant har det kommet en rekke meldinger fra kontoen som kan omtales som usammenhengende.

Kort tid før den omtalte meldingen ble det postet en annen melding der Musk angivelig skrev at han «selger nesten alle fysiske eiendeler», og at han ikke vil «eie hus».

I serien av meldinger publisert på kontoen menes det også at folk må få tilbake sin frihet. Det er i tillegg lagt ut tekstutdrag fra USAs nasjonalsang The Star-Spangled Banner.

CNBC skriver at Tesla foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere saken. Musk har heller ikke besvart Bloombergs forespørsel om mer informasjon.

Måtte gå av som styreleder

Elon Musk har vært en kontroversiell skikkelse på Twitter. I september 2018 måtte han gå av som styreleder i elbilprodusenten etter at han hadde inngått et forlik med børs- og finanstilsynet SEC.

Via Twitter varslet Musk den gang at han «vurderer» å ta Tesla av børs, at han har «sikret» finansieringen som må til i en eventuell exit til 420 dollar per aksje, 17 prosent over daværende aksjekurs.

12 minutter etter Twitter-meldingen sendte Teslas sjef for investorrelasjoner følgende tekstmelding til Musk, ifølge SEC-opplysningene:

– Var denne teksten lovlig?

I dagene etterpå forklarte Musk at han vært i samtaler med et saudiarabisk fond flere ganger de siste årene, der temaet har vært å ta Tesla av børs.

Forliket innebærer blant annet at Musk må få en av Teslas advokater til å godkjenne meldinger med innhold som berører spesifikke temaer.

Disse temaene skal være blant annet selskapets finansielle forhold, mulige sammenslåinger eller oppkjøp, produksjons- og salgstall, nye eller foreslåtte virksomhetsområder, anslag eller spådommer som enda ikke har blitt publisert, samt Musks kjøp eller salg av Tesla-aksjer, ifølge Bloomberg.