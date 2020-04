Svak nedgang på Oslo Børs til tross for oljeoptimisme

Etter en urolig dag endte Hovedindeksen ned 0,11 prosent. Samtidig er oljeprisen kraftig opp.

Publisert: Oppdatert: 3. april 2020 16:31 , Publisert: 3. april 2020 08:51

Børsen åpnet handelsdagen med svak oppgang etter at et håp om en avtale som kan stanse priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, bidrar til høyere oljepris.

Deretter snudde Hovedindeksen til minus, før utviklingen flatet ut.

Equinor-aksjen falt 2,26 prosent, samtidig som Aker BP steg 10,90 prosent.

Tankrederiet Frontline falt 14,49 prosent etter at aksjen har steget kraftig den siste tiden.

Tynger

Aluminiumsaksjen Hydro falt 6,27 prosent etter en melding om at selskapet fryser investeringer, dropper utbytte og utsetter gjenåpning av anlegg som følge av coronakrisen.

Også telekomaksjen Telenor og lakseoppdretteren Mowi tynger, og falt henholdsvis 0,29 og 1,80 prosent.

Bildelsprodusenten Kongsberg Automotive falt kraftige 19,98 prosent etter at selskapet meldte at det trenger penger og skal hente milliardbeløp som følge av coronakrisen.

Oljeprishopp

Samtidig klatrer oljeprisen og er nå kraftig i pluss. Det skjer etter at Aserbajdsjan og Kuwait har bekreftet at det vil bli avholdt et Opec-møte neste uke. Et fat nordsjøolje koster 33,40 dollar, opp 12,31 prosent.

Oljeprishoppet startet torsdag etter at USAs president Donald Trump tvitret om at han hadde snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som skulle ha vært i samtaler med Russland. Dette ble imidlertid avvist fra russisk side.

Fredag fikk Wall Street en urolig start på ukens første handelsdag etter nye, dystre jobbtall. For første gang siden 2010 ble det forrige måned registrert et fall i antall jobber utenfor landbruket i USA. 701.000 arbeidsplasser gikk tapt.

Oslo Børs falt torsdag etter en liten pustepause dagen før. Børsen legger bak seg tidenes verste start på året, med en nedgang på 24,1 prosent i årets tre første måneder.