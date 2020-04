Norwegian kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

Norwegian-styret foreslår å konvertere gjeld til egenkapital for å sikre at selskapet er solid nok til å oppfylle regjeringens krav for å få mer statsstøtte.

Publisert: Oppdatert: 8. april 2020 16:21 , Publisert: 8. april 2020 15:20

Styret i Norwegian foreslår flere tiltak for å innfri vilkårene i transje to og tre i statens låneprogram.

Det inkluderer å konvertere gjeld til egenkapital ved å inngå avtaler med obligasjonseiere, långivere, leasingselskaper og leverandører, skriver selskapet i en melding.

Forslagene skal legges frem på en ekstraordinær generalforsamling den 4. mai.

Norwegian opplyser at hverken selskapets styreleder eller konsernsjef vil gi noen kommentarer utover det selskapet opplyser i børsmeldingen onsdag.

Forslagene innebærer at:

Deler av gjelden hos leasingselskaper, banker og andre kreditorer søkes konvertert til aksjer i Norwegian.

Bruk av andre finansielle instrumenter til å konvertere annen relevant gjeld til egenkapital eller andre egenkapitalinstrumenter.

Hele eller deler av obligasjonslånene konverteres til aksjer i Norwegian.

Gjennomføring av en etterfølgende rettet emisjon med mulig fortrinn til eksisterende aksjonærer.

– Helt avgjørende

– Det styret nå foreslår er helt avgjørende for å innfri de strenge kravene myndighetene har satt for at vi skal få tilgang på lånegarantier som vil gi oss til sammen tre milliarder kroner, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i meldingen.

Det var torsdag den 19. mars at myndighetene foreslo en garantiordning på 6 milliarder kroner for den norske flybransjen. Til sammen 3 milliarder av disse pengene kan gå til Norwegian.

Fra før har Norwegian kommet i mål med vilkårene for å få krisehjelp på 300 millioner kroner fra myndighetene.

– Vårt mål er å kunne komme tilbake i luften, gjenåpne rutene våre og sørge for at våre permitterte kolleger kommer tilbake på jobb. Vi i Norwegian ser fram til å komme tilbake bedre og sterkere enn noensinne slik at vi kan fortsette å tilby rimelige flybilletter til alle våre gode og lojale kunder, sier Scham i dagens melding.

– Er behov for Norwegian

Viruskrisen, som har rammet etterspørselen etter flyreiser verden over, har truffet Norwegian hardt.

Selskapet har fra før permittert 90 prosent av sine ansatte, og har parkert store deler av flåten.

Krisen har også tvunget selskapet til å utsette fremleggelsen av rapporten for første kvartal med en måned, til 27. mai.

– Vi har innledet dialog med obligasjonseierne og andre kreditorer. Vi har også allerede begynt arbeidet med «Nye Norwegian» og det vil fortsette med full styrke de neste ukene sier Schram i dagens melding.

Samtidig understreker Norwegian-sjefen at de har fått «bred støtte» fra kunder og andre støttespillere den siste uken.

– Det er ingen tvil om at det er behov for Norwegian fremover. Norwegians visjon har vært at alle skal ha råd til å fly, og siden oppstarten i 2002 har Norwegian gått fra å være et selskap med fire innenriksruter i Norge til å bli et foretrukket selskap også internasjonalt. Det skal vi fortsette å være, sier Schram.